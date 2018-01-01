Ceketler ve Yelekler

Nike çocuk ceketleri ve yelekleriyle soğuk havalara göğüs ger. Sahada ve saha dışında kullanıma yönelik farklı kalınlıklardaki stilleri incele. Stillerimiz, rüzgarlı ve yağmurlu havalarda kuru kalmana ve rahat etmene yardımcı olacak özelliklere sahiptir. Hem erkek çocuklar hem de kız çocuklar için Nike çocuk ceketleri mevcuttur. Tüm Nike çocuk giysilerine ve ayakkabılarına göz at.

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