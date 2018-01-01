Kendini neden harika hissettiğini anla. Belki daha sıkı antrenman yapmaya hazırsındır. Belki de yalnızca kendini harika hissediyorsundur. Ne daha fazlası. Ne de daha azı. Günün iyi veya kötü geçtiği için antrenmanında büyük değişiklikler yapmamaya dikkat et. Güzel günler bir anda tersine dönebilir.

