NIKE+ RUN CLUB
TEMPOYU AYARLAMA
Temponu nasıl ölçeceğini bilmiyorsan hissettiklerini dikkate alarak denemeler yap. 10 km temposu için açık hava pistinde 25 tur veya yolda 6 mil sıkı bir şekilde koştuğunu düşün. 5 km temposu daha hızlı olmalıdır. Mil temposu daha da hızlı olmalıdır. Elinin altında farklı vitesler olduğunu düşün; vücudunu ve fitness seviyesini ne kadar iyi anlayabildiğini gördüğünde sen de şaşıracaksın.
BUZ KULLANMA
Kağıt bardaklara su koy ve buzlukta beklet. Dizin, kaval kemiğin veya aşil topuğun ağrımaya başladığında bardağın üstünden yaklaşık bir buçuk santimlik bir kısmı kopararak buzu açığa çıkar. Şimdi parmaklarını üşütmeden kağıt bardağı altından tutabilirsin. Sorunlu bölgeye 15 dakika buz masajı yap.
KENDİNİ YORGUN MU HİSSEDİYORSUN?
Bu, vücudunun antrenmandan sonra ertesi günün sabahında hala güç topladığını gösterir. Uyuduğun uyku artık yeterli olmaz. Bu sorun değildir ancak güç toplama günlerinden sonra bile kendini daha yorgun hissediyorsan antrenmanı yavaşlatmalı ve güç toplama yöntemini tekrar gözden geçirmelisin. Yeterince uyuyor musun? Doğru besleniyor musun? Yeterince sıvı alıyor musun? Güç toplama günlerini doğru geçiriyor musun? Doğru ayakkabıları giyiyor musun?
KENDİNİ HARİKA MI HİSSEDİYORSUN?
Kendini neden harika hissettiğini anla. Belki daha sıkı antrenman yapmaya hazırsındır. Belki de yalnızca kendini harika hissediyorsundur. Ne daha fazlası. Ne de daha azı. Günün iyi veya kötü geçtiği için antrenmanında büyük değişiklikler yapmamaya dikkat et. Güzel günler bir anda tersine dönebilir.
YENİ AYAKKABILAR
Koşarken giydiğin ayakkabının aynı modeli ve aynı versiyonuna yalnızca birkaç saatlik yürüyüşle alışırsın. Vücudunun eski ayakkabının yeni modeline alışması daha uzun sürebilir. Haftada birkaç güç toplama koşusuyla başla, daha sonra yoğunluğu artır.