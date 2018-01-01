KOŞU SIRASINDA Koşuya çıkarken yanına matara al ve her 15-20 dakikada bir birkaç yudum su iç veya rotanın üzerinde çeşme olduğundan emin ol. Koşun bir saatten uzun sürecekse yanına elektrolit (sodyum, potasyum vs.) içeren bir spor içeceği almak iyi bir fikirdir. Her ihtimale karşı yanına biraz para al; suyun biterse veya planladığından uzun koşarsan içecek satın alman gerekebilir. Yarışta koşuyorsan yardım istasyonundan her geçtiğinde, küçük bir yudum su da olsa bir şeyler içmeye gayret et.