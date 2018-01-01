NIKE+ RUN CLUB

SIVI ALMAYA GİRİŞ SIVI ALMANIN 3 KOLAY KOLU Terledikçe vücudunun işlevlerini sürdürmek için ihtiyacı olan elektrolitleri ve sıvıları kaybedersin. Yorgunluğun üstesinden gelmek istiyorsan su içmeli ve koşudan önce, koşu sırasında ve koşudan sonra su seviyeni yüksek tutmalısın. İşte bunun yolları.

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KOŞUDAN ÖNCE Her gün, özellikle dışarıda antrenman yapacağın günlerde en az 8 bardak su içmelisin. Yaklaşan uzun bir koşun varsa etkinlikten önceki hafta boyunca yeterince sıvı almaya odaklanmalısın. Normalden fazla su içmek için bir gece öncesini (veya o günü) bekleme.

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KOŞU SIRASINDA Koşuya çıkarken yanına matara al ve her 15-20 dakikada bir birkaç yudum su iç veya rotanın üzerinde çeşme olduğundan emin ol. Koşun bir saatten uzun sürecekse yanına elektrolit (sodyum, potasyum vs.) içeren bir spor içeceği almak iyi bir fikirdir. Her ihtimale karşı yanına biraz para al; suyun biterse veya planladığından uzun koşarsan içecek satın alman gerekebilir. Yarışta koşuyorsan yardım istasyonundan her geçtiğinde, küçük bir yudum su da olsa bir şeyler içmeye gayret et.

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KOŞUDAN SONRA Her antrenman su içerek bitirilmelidir; çünkü vücut sıvılarını takviye etmek, antrenman sonrasındaki güç toplama sürecinin önemli bir parçasıdır. Koşunu tamamladıktan sonra bir saat içinde, doğru oranda karbonhidrat ve protein içeren sağlıklı bir yemek yemek de önemlidir. Sana önerdiğimiz lezzetli smoothie'lerden biriyle aynı anda hem sıvı alabilir hem de enerji kazanabilirsin.

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