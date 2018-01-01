Koşmak tabii ki muhteşem bir aktivitedir. Ancak profesyonel olsan bile tek yaptığın aktivite koşmak olmamalı. Daha kuvvetli (veya daha hızlı) olmak istiyorsan programında çapraz antrenmana da yer vermelisin. Korkma; her hafta spor salonunda saatlerce çalışman gerekmeyecek ancak denge ve hareket kabiliyeti kazandıran egzersiz ve esneme hareketlerini düzenli olarak yapmalısın.

Başlamak için efsanevi sprint şampiyonu, dünya rekortmeni ve seçkin Nike Koşu Koçu John Smith'in hazırladığı basit ancak çok etkili bu egzersizleri dene. Sonra profesyonel sprint koşucusu English Gardner'ın hareketleri açıklamasını izle.

