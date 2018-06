KARŞINIZDA YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA Koşmaya başlamak için temel rehberin. Koşu Dünyasında birlikte koşuyoruz, çünkü şu gerçeğe inanıyoruz: Hepimiz koşucu olmak için doğduk. (Evet, sen de öyle.) Elbette bu şekilde başlamadık. Hepimiz zamanında acemiydik. İlk koşumuzu yaptık, zorlandığımız, "of, çok fena be" dediğimiz koşular oldu ama sonunda "VAAY, içimde bir koşucu olduğunu bilmiyordum" diyerek koştuk. Ardından koşucu olmanın sadece koşma eylemiyle ilgili olmadığını fark ettik. Koşucu olmak, hepimizin içinde var. İşte bu yüzden, koşmaya başlaman için Nike+ Run Club var. Bizimle koş. Bazı korkuların, şüphelerin, hatta endişelerin olabilir. Bitiş çizgisini geçmeden önce, yeni başlayan çoğu koşucunun sahip olduğu ortak korkuları giderelim istiyoruz.



KOŞUCU OLMAK İÇİN BELİRLİ BİR VÜCUT TİPİNE SAHİP OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİN Gerçek; bir vücudun varsa sen bir koşucusun. İşte bu kadar. Vücut tipinin önemi yok, koşucu olup olmadığını sorgulamak bile yersiz. KİMSE SENİ YENİ KOŞUCU OLDUĞUN İÇİN YARGILAYAMAZ Alnında "acemi" yazmadığı sürece insanlar bunu bilmez. Utanıp sıkılabilirsin belki ama gerçek şu; kimse seni koşarken gördüğünde yargılamaz. Daha büyük olasılık, senden ilham alırlar. DAHA İYİ OLMAK İÇİN HER GÜN KOŞMAN GEREKMEZ İstikrar, koşunu iyileştirmek için olmazsa olmazdır. Ama aşırıya kaçma. Güç Toplama Günleri, zorlu antrenmanlar kadar önemlidir, dolayısıyla bir veya iki gün ara vermekte sakınca yoktur. BAŞKALARIYLA BİRLİKTE KOŞMAK İÇİN DAHA İYİ OLMAYI BEKLEMENE GEREK YOK Bir grup içinde koşmaktan çekinme. Hatta birlikte koşacak arkadaşları ne kadar erken bulursan o kadar iyi. Birlikte koşan koşucular, hıza ve seviyeye bakmaksızın birbirlerini destekleyerek genellikle daha güçlü koşarlar. NRC canlı oturumlarında bizimle birlikte koşabileceğini unutma. Yakınında bir koşu kulübü bul.