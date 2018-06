Şimdiye kadar hızlı koşmayı deneyimledin. Sıradaki koşuda bunu bir tık

aşacağız. İşte, hızını daha da hızlı bulmana yardımcı olacak bazı ipuçları: TEMPONU BUL Koşu sırasında farklı viteslerde gidersin. Hız çalışması sırasında biraz rahatsız olacak noktaya

kadar kendini zorlaman gerekir. Diğer her koşunun büyük bir kısmında konuşabilir (ve nefes alabilir!)

olman gerekir. Doğru hız, meydan okumayı ama her zaman sürdürülebilir bir meydan okumayı gerektirir. BAŞLADIĞINDAN DAHA HIZLI BİTİR Koşunun ikinci yarısını ilk yarısından daha hızlı koşmak için egzersiz yap. Bunu doğru şekilde yapmak

için vücudunu tanımak biraz zaman alabilir ama koşunun sonuna doğru uçmak gibisi yoktur. KENDİ HIZINI GEÇ Kendini başkalarıyla kıyaslama. Her koşunun amacı, sonunda başlangıçtakinden daha iyi hale gelmektir.

Kendini daha fazla aşmak için neye ihtiyaç duyduğuna odaklandığında kendi hızını da bulacaksın. SIRADAKİ HIZ KOŞUN İÇİN HAZIRLAN En sevdiğin atletizm yıldızını düşün. O kişi olduğunu hayal et. Şimdi de o kişi olarak bir yarışta koştuğunu

hayal et. Olimpiyatlardasın. Onların dünyanın en büyük sahnesinde hissettiklerini sen de Hız Koşusu sırasında

onu hissedersin. Seninle en sevdiğin koşucu arasındaki tek fark koştuğunuz süredir. Ama ikiniz de özelsiniz.