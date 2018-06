KOŞUNUN HARİKA OLMASININ NEDENLERİ

Kesinlikle sağlık açısından faydaları önemli ancak koşuyu en iyi boş vakit değerlendirme yollarından biri kılan çok fazla neden var. Birkaçından söz edelim. KAYIT ÜCRETİ YOK Aylık ücretler yok! Pahalı bir spor salonu üyeliğine ihtiyacın yok. Bağcıklarını bağla ve koş, işte bu kadar. Spandeks giysileri içinde squat yaparken homurdanarak seni rahatsız edecek kimse de yok. HER YERDE KOŞABİLİRSİN Bağcıklarını bağladıysan bütün dünya senin. İster okul sahasında, ister parkta, ister bir koşu bandında, istersen tatilde, her yerde koştuğun mesafeyi kaydet. KOŞUYU "KENDİNE AYIRDIĞIN ZAMAN" HALİNE GETİR İşe gidip gelmekten mi bunaldın? Aynı yerde oturmaktan mı sıkıldın? Finallere mi çalışıyorsun? Koşu; gevşemek, dışarı çıkmak, doğanın tadını çıkarmak ve Zen'ini bulmak için harika bir yoldur. Favori yayınını, yeni bir albümü dinlerken veya biraz huzurun ve sessizliğin tadını çıkarırken koşuyla her şeyden uzaklaşabilirsin. Ayakkabılarını giy ve günün sıkıntılarından kurtul. KENDİNİ SÜPER KAHRAMAN GİBİ HİSSEDERSİN Özellikle erken veya geç saatlerde koşuya çıkmak kadar hiçbir şey kendini bütün dünyayla başa çıkabilecek gibi hissetmeni sağlamaz. Uyuşukluk ve Tembellik olarak bilinen iki düşmana karşı duracaksın ve insanlar bunu fark edecek. Her aşamada efsanen gelişir. İLERLEMENİ TAKİP EDEBİLİRSİN İlerleme bağımlılık yapar; işte bu yüzden koşucuların çoğu koşularını kaydeder. Nike+ Running uygulamasıyla ilerlemeni takip edebilir ve farklı antrenmanlarda neler hissettiğini karşılaştırabilirsin. Yola her çıkışında uygulamayı kullanarak koşu sırasındaki hızını, mesafeyi ve ruh halini kaydet. Koşunun ortasında çektiğin selfie'leri bile paylaşabilirsin. YENİ İNSAN ARKADAŞLAR EDİNEBİLİRSİN… ...Ayrıca kürklü arkadaşlarınla kaliteli vakit geçirebilirsin. Koşu, ortak bir hedefi olan yeni arkadaşlar edinmenin veya mevcut bir grup arkadaşına ortak bir hedef konusunda ilham vermenin harika bir yoludur. Nike+ Running uygulamasını kullanarak bağlantı kuracak arkadaşlar bulabileceğini unutma. Köpeğine biraz egzersiz yaptırmak, güneşin altında eğlenmesini sağlamak ve farklı bir ödül vermek için de harika bir yoldur. ÖVÜNME HAKKI KAZANABİLİRSİN Bir hedef belirleme, buna ulaşma ve ardından arkadaşlarınla paylaşma hissi gibisi yoktur. Nike+ Running uygulamasını megafonun haline getir. Mevcut bir koşu grubun olmasa bile arkadaşların seni Facebook yoluyla teşvik edebilir, Twitter ve Instagram'da koşu sonrası fotoğraflarına göz atabilirler. EVET, BUNU EĞLENCELİ BİR SAĞLIKLI KALMA YÖNTEMİNE DÖNÜŞTÜREBİLİRSİN "Haftada sadece iki veya üç kez koşmak, kendini her zamankinden daha iyi hissetmene yardımcı olur. Peki sağlıklı ve eğlenceli bir koşudan daha iyisi nedir? Tabii ki dans partisi koşusu. Spotify'daki "Ready, Set, Go, Run" çalma listesiyle destansı bir antrenman kurgusu yarat. Nabzını yepyeni bir ritme ayarla. Harekete geçmeye hazır mısın? Şimdi ritme ayak uyduralım."