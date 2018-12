THE TEN: NIKE INC. ve Virgil Abloh™ Nike Inc. ve Virgil Abloh, The Ten için bir araya geldi: Nike'ın geçmişi, bugünü ve geleceği, spor ve kültür perspektifinden mercek altına alınıyor. Tasarım görüşünü Nike ailesinden on silüete uygulayan Virgil, Air Jordan 1'in benzersiz mirasından Zoom Vaporfly'ın sonu gelmeyen yeniliklerine kadar her bir ikonun hikayesini açığa çıkarıyor ve yeniden şekillendiriyor.