UYUMLU CİHAZLAR

NIKECONNECT UYGULAMASI İLE HANGİ TELEFONLAR UYUMLUDUR?

· NikeConnect uygulaması, dünya genelinde hem Android hem iOS 11 için mevcuttur (4.2 veya daha yeni sürüm çalıştıran, NFC özelliğine sahip Android cihazlar; iPhone 7 veya daha yeni modeller).

· NikeConnect uygulamasını App Store'da görmüyorsan mevcut telefonun veya işletim sistemi sürümün (veya her ikisi) NikeConnect uygulamasıyla uyumlu değil demektir.

EŞLEŞTİRİLMİŞ NIKE NBA FORMAMA NASIL "GİRİŞ YAPARIM"?

· NikeConnect uygulamasını indirip yükle . NFC Tarama ekranına geç (Uygulama açık ve ön planda olmalıdır) . Uyumlu akıllı telefonunu, uygulamadaki tekrar eden videoda gösterildiği gibi Eşleştirilmiş Nike NBA Formasının üzerindeki NikeConnect logosuna yerleştir. Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimi otomatik olarak başlayacaktır.

NFC ANTENİNİN TELEFONUMUN NERESİNDE OLDUĞUNU NASIL BİLEBİLİRİM?

· NFC anteninin yeri telefondan telefona değişir, bu yüzden telefonun farklı noktalarını NikeConnect logosuna yaklaştırarak denemeler yapmalısın.

· Genel olarak, çoğu iPhone modelinde NFC anteni telefonun üst kenarının yakınında bulunur.

· Genel olarak, çoğu Android cihazda NFC anteni telefonun üst kenarının yakınında bulunur fakat Samsung modellerinde, NFC anteni çoğunlukla telefonun arka kısmının ortasındadır.

ANDROID TELEFONUMUN NFC OKUYUCUSU VAR. NIKECONNECT UYGULAMASINA NEDEN İHTİYACIM VAR?

· NikeConnect uygulaması, Eşleştirilmiş Nike NBA Forman ile birlikte gelen özel deneyimin kilidini açmanı sağlayan, kullanışlı bir yardımcı uygulamadır. NikeConnect uygulaması, NFC güvenli okuyucu modunu etkinleştirerek orijinal NikeConnect NFC etiketlerini taramana olanak tanır.

NFC OKUYUCU UYGULAMAMIN NFC ETİKETİNDEN OKUDUĞU BAĞLANTIYI KULLANABİLİR MİYİM?

· Hayır. Deneyimi başlatabilmek için NikeConnect uygulaması açık ve ön plandayken Eşleştirilmiş Nike NBA Formanı akıllı telefonuna dokundurman gerekir.

ANDROID UYGULAMASI NEDEN WEB TARAYICISINI AÇIYOR?

· Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimi dünya genelinde kullanıma sunulan, güvenli, web tabanlı bir deneyimdir. Android'deki deneyim, mümkün olan en fazla sayıda telefon türüyle uyumlu olabilmek için yerel tarayıcı penceresinde başlatılır.