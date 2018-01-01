EŞLEŞTİRİLMİŞ NIKE NBA FORMASI
SIK SORULAN SORULAR
EŞLEŞTİRİLMİŞ NIKE NBA FORMASI NEDİR?
· Eşleştirilmiş Nike NBA Forman sayesinde sporculara, özel tekliflere ve sevdiğin oyuna üst düzey erişim şansına sahip olacaksın. Başlamak için NikeConnect uygulamasını indirip aç. Ardından akıllı telefonunu formanın alt kısmındaki etikete dokundurarak aşağıdakilerin kilidini aç:
· NBA'den öne çıkan anlar
· Özel ekipmanlar
· Muhteşem deneyimler
· NBA 2K18 Boost'ları, Spotify çalma listeleri ve daha fazlası
EKSTRA MALİYETİ NE KADARDIR?
· NikeConnect teknolojisi için ekstra ödeme yapman gerekmez.
· İçerikler Swingman ve Authentic modelleri için aynıdır.
GENÇ SPORCULAR İÇİN NBA FORMALARINDA NIKECONNECT TEKNOLOJİSİ OLACAK MI?
· Hayır. Şu an yalnızca Nike Swingman ve Authentic formalarda NikeConnect teknolojisi bulunmaktadır.
EŞLEŞTİRİLMİŞ NIKE NBA FORMASI DENEYİMİ DÜNYA GENELİNDE ÇALIŞIYOR MU?
· Evet. Bu deneyim, dünya genelinde satılan her formada sunulur.
SEZON ÖNCESİ VE SEZON SONRASINDA DENEYİMDE NELER SUNULACAK?
· Ana deneyim normal sezon sırasındaki maç günleri etrafında dönse de, sezon öncesi ve sezon sonrasında önceki sezondan öne çıkan anlar, özel Nike sporcu içerikleri ve olağanüstü teklifler sunacağız.
FORMALAR, NIKECONNECT TEKNOLOJİSİNE SAHİPTİR
NIKECONNECT TEKNOLOJİSİ NEDİR?
· NikeConnect, sınıfındaki en iyi hizmetler ve yenilikçi deneyimlerin kilidini açarak sporcular ile Nike ürünleri arasında sorunsuz, kişisel bağlantılar kuran bir teknolojidir.
NIKECONNECT NFC'Yİ NASIL KULLANIYOR?
· Eşleştirilmiş Nike NBA Forması söz konusu olduğunda, NikeConnect uygulamasını çalıştıran akıllı telefon formanın etiketindeki (dokuma etiket) NFC etiketine güç verir; böylece etiket, tanımlama bilgilerini güvenli bir şekilde NikeConnect uygulamasına gönderebilir.
NFC NEDİR?
· "NFC"nin açılımı "Yakın Alan İletişimi"dir. NFC teknolojisi, az miktarda verinin pasif (pilsiz) etiketten güçle çalışan bir okuyucuya kablosuz olarak aktarılmasını sağlar.
NIKE, RFID GİBİ DİĞER TEKNOLOJİLER YERİNE NEDEN NFC'Yİ TERCİH ETTİ?
· Birkaç teknolojiyi inceledikten sonra maliyet, dayanıklılık ve kullanım senaryoları açısından en iyi başlangıç noktasının NFC olduğuna karar verdik.
NFC ETİKETİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUYOR?
· NFC etiketinde özel NFC kimliği ve NikeConnect uygulamasına Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimini nasıl başlatacağını anlatan bir URL bulunur. Nike'ın fabrikasında özel NFC kimliği; Forma Modeli, Takım, Oyuncu ve Beden bilgilerini içeren Ürün Kodu ile eşleştirilir.
· NFC etiketi müşteriyle ilgili hiçbir bilgi İÇERMEZ.
NFC ETİKETİ DAYANIKLI MIDIR? YIKANABİLİR Mİ?
· Gerçekleştirdiğimiz yıkama ve kullanma testlerinin sonucunda, NFC etiketlerini üretim sürecine olabildiğince az değişiklikle entegre etmenin yollarını tespit ettik
HAVALİMANI GÜVENLİĞİ / NBA SALONU GÜVENLİĞİNDEN GEÇERKEN GİYİLEBİLİR Mİ?
· Havalimanı güvenliği ve NBA salonu güvenliğinde herhangi bir sorun yaşanmasını beklemiyoruz.
EŞLEŞTİRİLMİŞ NIKE NBA FORMASI, MARKA KORUMA ÇALIŞMALARI VEYA SAHTECİLİKLE MÜCADELEYE YARDIMCI OLACAK MI?
· NFC etiketlerinin kullanımı, Eşleştirilmiş Nike NBA Formasının orijinalliğinin doğrulanmasına yardımcı olacak yollardan biridir.
NIKECONNECT UYGULAMASINI KULLANMA
NIKECONNECT UYGULAMASI NEDİR?
· NikeConnect uygulaması, Eşleştirilmiş Nike NBA Forman ile birlikte gelen özel deneyimin kilidini açmanı sağlayan, kullanışlı bir yardımcı uygulamadır. Bu uygulama, NFC güvenli okuyucu modunu etkinleştirerek orijinal NikeConnect NFC etiketlerini taramana olanak tanır.
· NikeConnect uygulaması, hem iOS hem Android için gereklidir.
IOS VE ANDROID UYGULAMALARI ARASINDA HERHANGİ BİR FARK VAR MI?
· İçerikler aynıdır fakat içeriklerin yüklenmesinde küçük bir fark vardır:
· Android için NikeConnect uygulaması, Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimini yeni bir web tarayıcısı penceresinde açar;
· NikeConnect uygulamasının iOS sürümü, deneyimi NikeConnect uygulaması içinde başlatır.
UYUMLU CİHAZLAR
NIKECONNECT UYGULAMASI İLE HANGİ TELEFONLAR UYUMLUDUR?
· NikeConnect uygulaması, dünya genelinde hem Android hem iOS 11 için mevcuttur (4.2 veya daha yeni sürüm çalıştıran, NFC özelliğine sahip Android cihazlar; iPhone 7 veya daha yeni modeller).
· NikeConnect uygulamasını App Store'da görmüyorsan mevcut telefonun veya işletim sistemi sürümün (veya her ikisi) NikeConnect uygulamasıyla uyumlu değil demektir.
EŞLEŞTİRİLMİŞ NIKE NBA FORMAMA NASIL "GİRİŞ YAPARIM"?
· NikeConnect uygulamasını indirip yükle . NFC Tarama ekranına geç (Uygulama açık ve ön planda olmalıdır) . Uyumlu akıllı telefonunu, uygulamadaki tekrar eden videoda gösterildiği gibi Eşleştirilmiş Nike NBA Formasının üzerindeki NikeConnect logosuna yerleştir. Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimi otomatik olarak başlayacaktır.
NFC ANTENİNİN TELEFONUMUN NERESİNDE OLDUĞUNU NASIL BİLEBİLİRİM?
· NFC anteninin yeri telefondan telefona değişir, bu yüzden telefonun farklı noktalarını NikeConnect logosuna yaklaştırarak denemeler yapmalısın.
· Genel olarak, çoğu iPhone modelinde NFC anteni telefonun üst kenarının yakınında bulunur.
· Genel olarak, çoğu Android cihazda NFC anteni telefonun üst kenarının yakınında bulunur fakat Samsung modellerinde, NFC anteni çoğunlukla telefonun arka kısmının ortasındadır.
ANDROID TELEFONUMUN NFC OKUYUCUSU VAR. NIKECONNECT UYGULAMASINA NEDEN İHTİYACIM VAR?
· NikeConnect uygulaması, Eşleştirilmiş Nike NBA Forman ile birlikte gelen özel deneyimin kilidini açmanı sağlayan, kullanışlı bir yardımcı uygulamadır. NikeConnect uygulaması, NFC güvenli okuyucu modunu etkinleştirerek orijinal NikeConnect NFC etiketlerini taramana olanak tanır.
NFC OKUYUCU UYGULAMAMIN NFC ETİKETİNDEN OKUDUĞU BAĞLANTIYI KULLANABİLİR MİYİM?
· Hayır. Deneyimi başlatabilmek için NikeConnect uygulaması açık ve ön plandayken Eşleştirilmiş Nike NBA Formanı akıllı telefonuna dokundurman gerekir.
ANDROID UYGULAMASI NEDEN WEB TARAYICISINI AÇIYOR?
· Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimi dünya genelinde kullanıma sunulan, güvenli, web tabanlı bir deneyimdir. Android'deki deneyim, mümkün olan en fazla sayıda telefon türüyle uyumlu olabilmek için yerel tarayıcı penceresinde başlatılır.
BAŞLARKEN
EŞLEŞTİRİLMİŞ NIKE NBA FORMASINI AKILLI TELEFONA DOKUNDURUR FAKAT FORMAYI SATIN ALMAZSAM NE OLUR?
· Eşleştirilmiş Nike NBA Formasını satın almadan akıllı telefonuna dokundurabilirsin fakat yalnızca o takımın bir sonraki maç gününe kadar deneyime tam erişim sahibi olursun.
ARKADAŞLARIM EŞLEŞTİRİLMİŞ NIKE NBA FORMAMI AKILLI TELEFONLARINA DOKUNDURURLARSA NE OLUR?
· Arkadaşların Eşleştirilmiş Nike NBA Formana kendi telefonlarını dokundurabilir.
· Eksiksiz Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimine erişebilmek için kendi NikePlus profilleriyle oturum açmaları veya kaydolmaları gerekir.
· İlgili takımın bir sonraki maç gününe kadar deneyime tam erişim sahibi olacaklardır.
BİR MAĞAZADA FARKLI EŞLEŞTİRİLMİŞ NIKE NBA FORMALARINI AKILLI TELEFONUMA DOKUNDURURSAM NE GÖRÜRÜM?
· Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimi her oyuncu ve takım için özeldir. NikePlus profilinle oturum açmışken farklı formaları akıllı telefonuna dokundurursan o gün için o oyuncu/takım ile ilişkili içerikleri görürsün.
YENİ SATIN ALDIĞIM FORMAYLA DİĞER İNSANLARIN DAHA ÖNCE YAPTIĞI GİRİŞLERE NE OLACAK?
· Bir formayla önceden yapılan girişler başka kullanıcılara ifşa edilmez, bu yüzden satın alır almaz Eşleştirilmiş Nike NBA Forması tamamen senin olur. Oturum açıp maç günlerinde giriş yapmaya başlayabilirsin.
NEDEN NIKEPLUS PROFİLİMLE OTURUM AÇMAM GEREKİYOR?
· NFC kimliğinin Nike ürün bilgileriyle ilişkisini anlayabilmek için NikeConnect platformuna NikePlus profilinle güvenli bir şekilde erişmen gerekir.
· NikePlus profilin ayrıca özel hazırlanan içerikler, kişiselleştirilmiş teklifler ve sana özel deneyimler sağlamak için kullanılır.
NIKEPLUS PROFİLİM YOKSA VEYA OTURUM AÇMA BİLGİLERİMİ/ŞİFREMİ HATIRLAYAMIYORSAM NE YAPMALIYIM?
· NikePlus profilin yoksa oturum açma ekranındaki "ŞİMDİ KATIL" bağlantısına dokunarak Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimi aracılığıyla hesap oluştur.
· NikePlus şifreni hatırlayamıyorsan oturum açma ekranında e-posta adresini gir ve "Şifreni mi Unuttun?" bağlantısına dokun. O hesapla ilişkilendirilmiş adrese bir şifre kurtarma e-postası gönderilir.
FACEBOOK'U KULLANARAK OTURUM AÇABİLİR MİYİM?
· Evet. Oturum açma işlemini kolaylaştırmak için oturum açma ekranındaki "FACEBOOK İLE OTURUM AÇ" düğmesine dokun.
· Facebook ile ilk kez oturum açıyorsan veya NikePlus profilin yoksa bilgilerini girmen gerekir. Sonraki ziyaretlerinde "FACEBOOK İLE OTURUM AÇ" düğmesine dokunman yeterli olacaktır.
KONUMUMU NEDEN GİRMEM GEREKİYOR?
· Sezon boyunca belirli Nike veya NBA teklifleri yalnızca belirli bir bölgede yaşayan Eşleştirilmiş Nike NBA Forması kullanıcılarına sunulacaktır. Yaklaşan şehre özel tekliflere hak kazanmak için sana en yakın şehri gir.
KUTUCUĞU İŞARETLERSEM NBA HANGİ PAZARLAMA TÜRLERİNİ UYGULAYACAK?
· Lütfen NBA'in Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'na bak.
YALNIZCA ABD: NIKE'IN VERİLERİMİ NEDEN NBA'E GÖNDERMESİ GEREKİYOR?
· Nike'ın kayıt verilerini ve eşleştirilmiş forma verilerini NBA ile paylaşacak olmasının amacı, sana en kişiselleştirilmiş deneyimi sağlayabilmektir.
SORUN GİDERME
EŞLEŞTİRİLMİŞ FORMA DENEYİMİ GİYDİĞİM FORMAYI EŞLEŞTİRMEZSE NE YAPMALIYIM?
· Formanı akıllı telefonuna yeniden dokundur. Açılan Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimi, formanı oyuncun veya takımınla eşleştirmezse Nike temsilcisiyle konuşmak için Ayarlar > Yardım'a git ve büyük "Bize Ulaş" düğmesine dokun.
· Temsilci forman hakkında sorular soracaktır, bu yüzden formanı arama sırasında lütfen hazır bulundur. Ayarlar > Profil Ayarları ekranında bulunan Forma Kodu ve Stil Kodu numaralarını da okuman istenecektir.
OYUNCUM SAKATLANIP SEZONU KAPATIRSA NE OLACAK?
· Oyuncun sakatlandığında, oynamıyor olsa bile takımının tüm içeriklerine erişebileceksin.
TELEFONUM NIKECONNECT ETİKETİNİ OKUMADA SORUN YAŞIYORSA NE YAPMALIYIM?
Telefonun NikeConnect NFC etiketini okumada sorun yaşıyorsa:
· Akıllı telefonunun uyumluluğunu doğrula (bkz. uyumluluk bilgileri)
· NikeConnect uygulamasının açık ve ön planda olduğundan emin ol
· Telefonunu formanın etiketindeki NikeConnect logosunun farklı yerlerine yerleştirerek denemeler yaptığından emin ol (bkz. NFC antenini yerleştirmeye ilişkin bilgiler)
· Yakınlarda kablosuz veri iletimine engel olabilecek malzemeler veya elektronik eşyalar olup olmadığını kontrol et
· Bu adımların hepsini denedikten sonra Nike temsilcisiyle konuşmak için Ayarlar > Yardım'a git ve büyük "Bize Ulaş" düğmesine dokun.
OYUNCUM TRANSFER OLURSA NE OLACAK?
· Oyuncun başka bir takıma transfer olursa formasına sahip olduğun takımın tüm içeriklerine erişmeye devam edeceksin.
· Transfer olan favori oyuncunun yeni öne çıkan anlarına ve tekliflerine erişmek istiyorsan yeni takımının formasını satın almalısın.
BİRDEN FAZLA FORMAYA SAHİPSEM HER BİRİNİN FARKLI EŞLEŞTİRİLMİŞ FORMA DENEYİMLERİNİ NASIL GÖRÜRÜM?
· Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimi her oyuncu ve takım için özeldir. Birden fazla formaya sahipsen tek yapman gereken, içeriğine erişmek istediğin formayı akıllı telefonuna dokundurmaktır.
TELEFONUM NIKECONNECT ETİKETİNİ OKUMADA SORUN YAŞIYORSA NE YAPMALIYIM?
Telefonun NikeConnect NFC etiketini okumada sorun yaşıyorsa:
· Akıllı telefonunun uyumluluğunu doğrula (bkz. uyumluluk bilgileri)
· NikeConnect uygulamasının açık ve ön planda olduğundan emin ol
· Telefonunu formanın etiketindeki NikeConnect logosunun farklı yerlerine yerleştirerek denemeler yaptığından emin ol (bkz. NFC antenini yerleştirmeye ilişkin bilgiler)
· Yakınlarda kablosuz veri iletimine engel olabilecek malzemeler veya elektronik eşyalar olup olmadığını kontrol et
· Bu adımların hepsini denedikten sonra Nike temsilcisiyle konuşmak için Ayarlar > Yardım'a git ve büyük "Bize Ulaş" düğmesine dokun.
HATA EKRANLARI
"OTURUMUNUN SÜRESİ DOLDU" MESAJINI NEDEN GÖRÜYORUM?
· Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimine giriş yaptığında, yeniden giriş yapmadan bir sonraki maç gününe kadar deneyime dönebilirsin. Bu noktada NikeConnect uygulamasını kullanarak formanı akıllı telefonuna yeniden dokundurman gerekir.
"ZAMAN AŞIMI" MESAJINI NEDEN GÖRÜYORUM?
· Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimine yalnızca bir URL kullanarak erişmeye çalışırsan NikeConnect uygulamasını kullanarak formanı akıllı telefonuna yeniden dokundurman istenir.
"MAÇA GERİ DÖN" MESAJINI NEDEN GÖRÜYORUM?
· Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyimi dikey modda görüntülenmek üzere tasarlanmıştır; telefonunu yatay moda çevirirsen bu mesajı görürsün.
· Maç Özeti videolarını Genişletilmiş Görünümden yatay modda izleyebilirsin.
İSİMSİZ FORMALAR
DENEYİMİ İLK KEZ BAŞLATIRKEN NEDEN BİR OYUNCU SEÇMEM İSTENDİ?
· Sezon boyunca gerçekleşen oyuncu transferleri ve talepte görülen iniş çıkışlar nedeniyle çok sayıda forma, ana üretim fabrikasından ad/numara atanmamış halde çıkar. Bu "isimsiz formalar"a ad/numara daha sonra, yerel fabrikada veya perakende satış mağazasında eklenir.
· "İsimsiz forma"nın görüntüsü, örneğin formayı adınla kişiselleştirmeyi seçmediğin müddetçe "normal forma"dan farklı değildir.
· Fakat Eşleştirilmiş Nike NBA Forması deneyiminde o takımın hangi oyuncusunu takip edeceğini seçmen gerekir, bu yüzden sana takım oyuncularının bir listesi sunulur.
OYUNCUYU YANLIŞ SEÇTİM, BUNU NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?
· "İsimsiz forma" için oyuncunu yanlış seçtiysen Ayarlar > Yardım > Farklı bir oyuncu seç öğesine gidip talimatları izleyerek oyuncuyu değiştirebilirsin.
ADIMI YAZDIRIP BANA ÖZEL BİR FORMA OLUŞTURURSAM NE OLUR?
· Adının yazılı olduğu sana özel forma "isimsiz forma" olarak kabul edilir, bu yüzden ilk kez oturum açarken oyuncu seçme işlemini takip etmen gerekir.
ARKADAŞIM OYUNCUSUNU DEĞİŞTİREBİLDİ; BU AYARI BEN NEDEN GÖRMÜYORUM?
· "Farklı bir oyuncu seç" seçeneği yalnızca "isimsiz forma" sahiplerine sunulur.