ÇOCUK AYAKKABISI SATIN ALMA - SSS

Okul için en iyi ayakkabılar hangileridir? Nike olarak Genç Sporcular için büyüyen (ve aktif) çocukların ihtiyaçlarına uygun, dayanıklı ve esnek ayakkabılar üretmeye çalışıyoruz. Tüm Nike Genç Sporcu ayakkabıları günlük kullanıma uygundur ancak bazı modeller belirli bir sporun ihtiyaçlarına yöneliktir. Spora özel ayakkabılar spor ihtiyaçları göz önünde bulundurularak üretilir. Bu sayede sporcunun söz konusu sporda en yüksek performansı göstermesine yardımcı olurlar (ör. koşu için koşu ayakkabıları, basketbol için basketbol ayakkabıları). Hangi sıklıkta yeni ayakkabı almalıyım? Nike ayakkabılar dayanıklıdır ancak onlar eskimeden çocuğun büyür. Her altı ayda bir ayakkabının uyumunu kontrol etmelisin. Nike ayakkabılar çorapsız giyilebilir mi? Sandaletler ve terlikler çorapsız giyilebilir mi? Tabii ki! Ancak bağcıklı ayakkabılar için çocuğunun yaptığı spora veya aktiviteye uygun çoraplar giymesini öneririz. Çocuğumun ayakkabısı topuk kısmında neden kayıyor? Bunun birkaç nedeni olabilir. İlk olarak, ayakkabı numarasının çocuğuna uygun olup olmadığını kontrol et. İkinci olarak, bağcıkların yeterince sıkı olduğundan ve dilin düz durduğundan emin ol. Son olarak, çocuğunun çorabının doğru durduğundan emin ol. Çocuğumun ayakkabıları neden gıcırdıyor? Çocuklar gün boyunca birçok farklı zemin üzerinde yürür. Gıcırdama sesinin nedeni genellikle ayakkabıların dış tabanları ile spor salonu zeminleri ve cilalanmış koridorlar gibi pürüzsüz zeminler arasındaki sürtünmedir. Çocuğumun ayakkabılarının çok büyük olup olmadığını nasıl anlarım? Ayakkabının büyük olduğunun en büyük göstergesi, çocuğunun topuğu ile ayakkabının arkası arasındaki boşluktur. Bunu başparmağınla kontrol edebilirsin. Ayakkabının ön kısmının uyumunu kontrol etmek için çocuğuna ayakkabının bağcıkları bağlıyken parmaklarını oynatmasını söyle. Son olarak, çocuğun parmaklarını bir yandan diğer yana doğru oynatabiliyorsa ayakkabı muhtemelen çok geniştir. Nike bağcıksız ayakkabı üretiyor mu? Her yaş grubu için slip-on ve Velcro® stillerden yenilikçi FlyEase sistemimize kadar birçok bağcıksız ayakkabı çeşidi sunuyoruz.

FUTBOL

Kramponlar ne kadar kullanılmalıdır? Yaşa bağlı olarak, kramponlar eskimeden önce çocuğun ayağına küçük gelmeye başlayacaktır. Dayanıklılık açısından değerlendirilecek olursa kramponlar genelde 12 ay (1-2 sezon) dayanır. Çocuğum futbol maçlarında Amerikan futbolu veya beyzbol gibi diğer sporların kramponlarını giyebilir mi? Giyebilir ancak bunlar futbol oynamak için ideal değildir. "Burun krampon çivisi" olmayan bazı krampon türleri kullanılabilir. Futbolda bol miktarda koşu ve dönüş olduğu için spor dalına uygun ayakkabılar giyilmesini öneririz. Dynamic Fit bilek nedir? Dynamic Fit bilek (veya "çorap"), oyuncuları desteklemek ve korumak için tasarlandı. Bu teknoloji ayakla bacağın üst kısmı arasında daha iyi bir bağlantı hissi sunar ve ayağı daha iyi sabitler. Bilekli kramponlar nasıl giyilir? Önce kramponun ilk 3-4 gözündeki bağcıkları çöz. Bu, ayağın krampona daha kolay girmesini sağlar.



Sonra parmaklarını üst kısmın iki tarafına yerleştirerek Dynamic Fit bileğin ağzını aç ve ayak parmaklarını krampona yerleştir.



Ayak parmakların girdikten sonra parmaklarını bileğin arka tarafına getir, dış kısımdan tut ve topuğunu krampona sok.



Son olarak bağcıkları sık ve kramponu bağla.

KOŞU

Esneklik neden önemlidir? Yeterli düzeyde esneklik ayakların doğal ve rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar. Esnek ayakkabıların hareketi çıplak ayakların hareketini andırır. Nike koşu ayakkabıları, kuvvetli ayakların sağlıklı gelişmesini desteklemek için esnek olacak şekilde üretilir. Koşu için en iyi ayakkabılar hangileridir? Pegasus, Free RN ve Flex RN başlangıç için idealdir. Ayrıca çocuk koşu sayfamızda düzinelerce başka model bulabilirsin.