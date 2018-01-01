NIKE FOOTBALLX'İN TARİHİ

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SİYAH/KAUÇUK
MAGISTAX II PITCH DARK
 Temmuz 2016 | Stil: 843957-009














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SİYAH/KAUÇUK-BEYAZ
TIEMPOX Temmuz 2016 | Stil: 843961-009














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VOLT/SİYAH-TAM
TURUNCU-PEMBE RÜZGAR
MAGISTAX II - OYUNU HAREKETE GEÇİR Temmuz 2016 | Stil: 843957-703














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SİYAH/PEMBE-KAUÇUK
MERCURIALX II PITCH DARK KOLEKSİYONU Temmuz 2016 | Stil: 831976-009














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SİYAH/VOLT-KAUÇUK
HYPERVENOMX PITCH DARK KOLEKSİYONU Temmuz 2016 | Stil: 747486-007














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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

NEYMAR JR. X JORDAN
HYPERVENOMX Haziran 2016 | Stil: 820118-006 Neymar Jr.ın milli takım numarası olan 10 ve Jordan'ın forma numarası olan 23 sayılarını taşıyan, özel mat apreye ve Jordan V'ten ilham alan yansıtıcı Swoosh logosuna sahip bu ayakkabıyla küçük sahaların hakimi ol.













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TAM KIZIL/VOLT-PEMBE RÜZGAR-SİYAH
OYUNU HAREKETE GEÇİR KOLEKSİYONU
MERCURIALX II Haziran 2016 | Stil: 831976-870












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VOLT/SİYAH
OYUNU HAREKETE GEÇİR KOLEKSİYONU
HYPERVENOMX Haziran 2016 | Stil: 747486-700














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SİYAH/PEMBE RÜZGAR-YARIŞÇI MAVİSİ
MERCURIALX DISTRESSED INDIGO Haziran 2016 | Stil: 747486-700














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SİYAH/TAM TURUNCU-
YARIŞÇI MAVİSİ
HYPERVENOMX
DISTRESSED INDIGO Nisan 2016 | Stil: 747486-008











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SİYAH/VOLT-YARIŞÇI MAVİSİ
MAGISTAX DISTRESSED INDIGO Nisan 2016 | Stil: 718358-008














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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

TİMSAH/SİYAH-MAUN
MERCURIALX CAMO KOLEKSİYONU Nisan 2016 | Stil: 805030-300














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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

KARAAĞAÇ/SİYAH-TABA
HYPERVENOMX CAMO PACK Nisan 2016 | Stil: 835366-200














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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

ORTA ZEYTUNİ-SİYAH/KOYU KRALİYET MAVİSİ
MAGISTAX CAMO KOLEKSİYONU Nisan 2016 | Stil: 835369-200














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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

SİYAH/ÇAM YEŞİLİ-TOPRAK
TIEMPOX CAMO KOLEKSİYONU Nisan 2016 | Stil: 835365-003














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Oyuna hükmeden dokunuş şekil değiştirdi. Tiempo'nun ilk Nike FootballX modeli satışa sunuluyor.

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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

CR7 DOĞAL ELMAS
MERCURIALX Mart 2016 | Stil: 807566-404












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Dünyanın en iyi futbolcusu olmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun kararlılığından ilham aldı, küçük saha maçlarına hükmetmen için tasarlandı.

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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

BEYAZ/SİYAH
MERCURIALX RADIANT REVEAL REMIXED Mart 2016 | Stil: 718774-100














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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

BEYAZ/SİYAH
HYPERVENOMX RADIANT REVEAL REMIXED Mart 2016 | Stil: 747486-100














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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

BEYAZ/SİYAH
MAGISTAX RADIANT REVEAL REMIXED Mart 2016 | Stil: 718358-100














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NEYMAR OUSADIA ALEGRIA
HYPERVENOMX Şubat 2016 | Stil: 820118-061













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Etkileyici sokak sanatı küçük sahaların korkusuz performansıyla buluşuyor. Neymar Jr'ın cesaretinden ilham aldı, Bruno Big'in karakteristik stiliyle tasarlandı.

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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

SİYAH/PARLAK MANGO
MERCURIALX SAFARI KOLEKSİYONU Aralık 2015 | Stil: 718774-008













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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

BEYAZ/SİYAH-YEŞİL PARILTI
HYPERVENOMX SAFARI KOLEKSİYONU Aralık 2015 | Stil: 747468-103













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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

SİYAH/KURT GRİSİ-ATEŞLİ MOR
MAGISTAX SAFARI KOLEKSİYONU Aralık 2015 | Stil: 718358-001













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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

KENT LİLASI/SİYAH-PARLAK MANGO MERCURIALX LIQUID SHIFT REMIXED Aralık 2015 | Stil: 718774-580













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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

METALİK KIRMIZI BRONZ/SİYAH-YEŞİL PARILTI HYPERVENOMX LIQUID SHIFT REMIXED Aralık 2015 | Stil: 747486-903













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Üretimi yok. Küçük Saha Maçları Ürünlerini İncele

METALİK KURŞUN KALAY/SİYAH-BEYAZ MAGISTAX LIQUID SHIFT REMIXED Aralık 2015 | Stil: 718358-010













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