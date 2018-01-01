NEYMAR JR. X JORDAN

HYPERVENOMX Haziran 2016 | Stil: 820118-006 Neymar Jr.ın milli takım numarası olan 10 ve Jordan'ın forma numarası olan 23 sayılarını taşıyan, özel mat apreye ve Jordan V'ten ilham alan yansıtıcı Swoosh logosuna sahip bu ayakkabıyla küçük sahaların hakimi ol.



























