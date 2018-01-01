VOLT/SİYAH-TAM
TURUNCU-PEMBE RÜZGAR
MAGISTAX II - OYUNU HAREKETE GEÇİRTemmuz 2016 | Stil: 843957-703
SİYAH/PEMBE-KAUÇUK
MERCURIALX II PITCH DARK KOLEKSİYONUTemmuz 2016 | Stil: 831976-009
SİYAH/VOLT-KAUÇUK
HYPERVENOMX PITCH DARK KOLEKSİYONUTemmuz 2016 | Stil: 747486-007
NEYMAR JR. X JORDAN
HYPERVENOMXHaziran 2016 | Stil: 820118-006Neymar Jr.ın milli takım numarası olan 10 ve Jordan'ın forma numarası olan 23 sayılarını taşıyan, özel mat apreye ve Jordan V'ten ilham alan yansıtıcı Swoosh logosuna sahip bu ayakkabıyla küçük sahaların hakimi ol.
TAM KIZIL/VOLT-PEMBE RÜZGAR-SİYAH
OYUNU HAREKETE GEÇİR KOLEKSİYONU
MERCURIALX IIHaziran 2016 | Stil: 831976-870
VOLT/SİYAH
OYUNU HAREKETE GEÇİR KOLEKSİYONU
HYPERVENOMXHaziran 2016 | Stil: 747486-700