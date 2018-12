PAUL GEORGE Paul George'un serinkanlı görünümü ve kusursuz becerilerinin altında, gücünü rekabetten alan amansız bir tutum yatıyor. PG, takımının kazanmasına yardımcı olmak için her şeyi yapmayı göze alır. Sahanın her noktasında her görevi üstlenir. Çok yönlülüğünü hem bir silah hem güçlü bir savunma mekanizması olarak kullanır.