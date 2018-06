หักล้างความเชื่อผิดๆ ของนักวิ่ง

คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องเพี้ยนๆ เกี่ยวกับการวิ่งมาบ้าง

ขอให้เราเป็นผู้ตัดสินให้ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องแต่งและเรื่องใดเป็นเรื่องจริง



นักวิ่งที่จริงจังจะใส่เฉพาะกางเกงขาสั้นสุดๆ ยิ่งสั้นก็ยิ่งมีสมาธิ แต่คุณไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อกล้ามและกางเกงวิ่งแข่งเพื่อจะเป็นนักวิ่งที่เหมาะสม ไปที่ Nike.com เพื่อลองดูสไตล์ต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ คุณต้องวิ่งอยู่กับที่ เมื่อติดสัญญาณไฟจราจร ท่าไม้ตายตอนต้องเข้ามุมเหรอ บางคนชอบเคลื่อนที่อยู่ตลอด และนั่นเป็นความชอบส่วนบุคคล แต่จะหยุดนิ่งระหว่างวิ่งก็ไม่เป็นไร และการหยุดจะไม่กระทบกับสถิติของคุณ Nike+ Running App ใหม่จะหยุดเมื่อคุณหยุด คุณจึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะต้องรีบกดปุ่มหยุด การวิ่งทำให้ท้องไส้ปั่นป่วน ความจริงก็คือ ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นได้ แต่พยายามเตรียมตัวให้พร้อม หากคุณจะออกวิ่งระยะไกล วางแผนเส้นทางของคุณให้ผ่านห้องน้ำสาธารณะสักสองสามแห่ง หากคุณจะออกวิ่งเส้นทางธรรมชาติ อย่ากลัวที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ระยะทางคือสิ่งเดียวที่สำคัญ อย่าวิ่งเก็บระยะทางอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ได้จำนวนมากขึ้นเท่านั้น ตัวเลขไม่ได้แสดงถึงคุณภาพของการออกกำลังกาย การวัดที่แท้จริงของการวิ่งคือความรู้สึกของคุณ และความพยายามที่คุณลงแรงไป คุณควรกินคาร์โบไฮเดรตให้มากก่อนการแข่งขัน การกินให้ได้พลังงานเพียงพอ (และนอนหลับให้พอด้วย) นั้นสำคัญมากๆ ก่อนคุณจะเข้าสู่เส้นสตาร์ท แต่คุณไม่ถึงขั้นต้องกินพาสต้าตลอดเวลา ยกเว้นคุณจะวิ่งในระยะมาราธอนหรือไกลกว่านั้น การกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปสามารถทำให้คุณวิ่งช้าลงในการวิ่งแข่งขันระยะที่สั้นกว่านั้นได้ นักวิ่งเป็นพวกสันโดษ จริงอยู่ที่การวิ่งเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการหนีจากความสับสนวุ่นวายในชีวิตยุ่งเหยิงของคุณ แต่การวิ่งเป็นกีฬาทางสังคม เข้าร่วมชมรมวิ่งหรือการแข่งขันสิ แล้วคุณจะเห็นว่าชุมชนการวิ่งน่ะคึกคักและเป็นที่นิยมขนาดไหน นักวิ่งเป็นพวกเพี้ยนที่มีคำศัพท์ในหมู่นักวิ่งกันเอง (แล้วทำไมต้องโบกมือด้วย) เช่นเดียวกับกีฬาประเภทอื่นๆ การวิ่งก็มีคำศัพท์เทคนิคเหมือนกัน เพียงดูที่ส่วน คำศัพท์นักวิ่ง ของเราเพื่อช่วยในเรื่องนั้น บางครั้งนักวิ่งก็มักตื่นเต้นกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ (ฉันวิ่งห้าก้าววิ่งกับวิ่งเทมโปได้แล้ว ฮี๊ว!”) แต่เราไม่ได้มุ่งร้ายอะไร นักวิ่งก็แค่ชอบวิ่ง เหมือนเป็นวัฒนธรรมย่อยของเรา การวิ่งน่ะน่าเบื่อ นั่นไม่ใช่ความเชื่อด้วยซ้ำ นั่นน่ะข้อแก้ตัว Just check out our totally unbiased list of Reasons Why Running Is Awesome in the feed. ถ้าฉันสนุกสนาน ฉันก็ไม่ใช่นักวิ่งตัวจริง นี่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดที่โชคร้ายที่สุด คนจำนวนมากมายคิดว่าการวิ่งต้องเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ และนักวิ่งที่จริงจังเป็นคนประเภทที่ชอบความเจ็บปวดอย่างอธิบายไม่ได้ แต่การวิ่งควรจะสนุกนะ! หากคุณเริ่มอย่างถูกต้อง พัฒนาให้เป็นกิจวัตร หาเพื่อนวิ่ง หาจังหวะ และเริ่มเห็นความก้าวหน้า คุณจะตกหลุมรัก