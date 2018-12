Klä din unga idrottare i Jordans prestations- och livsstilspräglade kvalitetskläder för barn. Unga idrottare kan få folk att vända sig om när de går omkring i sina retrostylade eller splitternya Jordan-skor för barn. Jordan står för hårt arbete och framgång, något som alla unga idrottare stävar efter. Para ihop de innovativa Jordan-skorna för barn med en träningsoverall för barn till en funktionellt nymodig look. Jumpman-märket ingjuter självförtroende även i de yngsta idrottarna och idrottssupportrarna. Se till att din unga idrottare bär en Jordan-T-shirt under sina favorithoodies för en maximalt sportinspirerad look.