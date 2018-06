INPUT FRÅN IDROTTARE OCH NIKE-INNOVATION LIGGER BAKOM ETT NYTT, BANBRYTANDE PLAGG SOM BÖRJAR SÄLJAS 1 DECEMBER. Utvecklingen av Nike Pro Hijab startade på allvar för ett år sedan, men den kan spåras ända tillbaka till Nikes grundvision om att hjälpa idrottare under mottot ”om du har en kropp är du en idrottare”. Nike har arbetat målmedvetet på flera plan för att stötta lanseringen: öppnat butiker i Mellanöstern, tagit fram kollektioner som inspirerats av Nikes team med kvinnliga idrottare, tävlingar för kvinnor och Nike Run Clubs, samt lanserat NTC-appen på arabiska. Under de senaste åren har Nike regelbundet träffat toppidrottare på sitt huvudkontor i Beaverton, Oregon i USA, och de har berättat om hur mycket traditionella hijaber försämrar deras tävlingsprestationer.



Ett exempel är den kvinnliga tyngdlyftaren Amna Al Haddad från Förenade Arabemiraten. Hennes fokus stördes ofta under tävlingar av att hijaben var tung, att den riskerade att glida ur läge och att den inte andades tillräckligt bra. Dessutom var det jättesvårt att hitta hijaber som passar för idrott. Amna hade bara en enda hijab som fungerade under tävlingar och var därför tvungen att handtvätta den varje kväll när hon tävlade.



Nikes designteam kombinerade idrottarnas input med befintliga Nike-innovationer och tog fram den första hijabprototypen, som Amna Al Haddad och några andra hijabbärande idrottare fick testa. De tyckte att plagget måste bli ännu lättare och mjukare. I det här skedet började Nike Pro-teamet (som arbetar med träningsunderställ) att skissa på en träningshijab som var lika omärkbar att bära som andra Nike Pro-produkter – nästan som en andra hud – och flera prototyper togs fram. De nya hijabmodellerna testades på nytt av Nikes elitidrottare, däribland den banbrytande konståkerskan Zahra Lari från emiratet och Nike Run Club-coachen Manal Rostom. Även vanliga idrottare från Mellanöstern, bland annat löpare och cyklister, fick ge sina synpunkter på hur hijaberna fungerade och såg ut.



Eftersom hijaber ser olika ut i olika länder måste den perfekta designen också kunna varieras. Nike pratade därför med såväl ledargestalter som representanter för olika lokalsamhällen för att se till att designen skulle fungera i olika kulturella sammanhang. De nya prototyperna fick mycket höga betyg, och som ett sista önskemål nämnde många att passformen behöver kunna justeras efter ansiktsform och -storlek. Istället för att lägga till justerande spännen som skulle ha ökat vikten tog designteamet fram två olika grundstorlekar: XS/S och M/L.



Efter lite finslipning av detaljerna och fler tester var Nike Pro Hijab klar. Den slutliga designen är enkel att dra på och gjord av ett enda lager hållbart Nike Pro power mesh, tillverkat i det material från Nike som andas bäst: ett mjukt och lätt polyestermaterial med små, strategiskt placerade hål för optimal ventilation, men ändå helt ogenomskinlig. Nätet är även stretchigt och har en elastisk snörning, så det är enkelt att justera hijaben efter bärarens huvud och sport. Konståkning kräver exempelvis tajtare passform för alla fartfyllda piruetter. Bakstycket på hijaben är också förlängt så att den sitter säkrare och i nacken används mjuka trådar som minskar risken för skav och irritation när idrottaren svettas. Enligt idrottarnas önskemål placerades en Nike Swoosh ovanför vänster öra för att tydligt visa att det är ett högfunktionellt sportplagg.



Hijabens första färger, svart och college navy, valdes också ut efter idrottarnas önskemål om mörka, neutrala färger. Genom att ta fram banbrytande produkter för muslimska idrottare, som Nike Pro Hijab, siktar Nike på att stödja dagens pionjärer och dessutom inspirera de kvinnor och tjejer i Mellanöstern som fortfarande stöter på hinder när de vill idrotta – inte ens en av sju tjejer deltar idag i idrottsaktiviteter enligt rekommendationen (60 minuter eller mer). NIKE PRO HIJAB BÖRJAR SÄLJAS 1 DECEMBER.