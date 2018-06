”Ända sedan jag började springa längre sträckor som halvmaraton och maraton har jag verkligen börjat inse hur mycket näringen påverkar mina resultat”, säger Shalane Flanagan, som innehar det amerikanska rekordet på 10 000 m. ”Kosten är precis lika viktig som sömnen eller hur mycket tid jag lägger ner på min löpning. Genom att äta hälsosamt återhämtar jag mig bättre. Jag blir glad och det går bättre att träna.” Det kan däremot vara svårt att lära sig hur man ”äter hälsosamt”. ”Förut trodde jag att jag behövde räkna kalorier och äta fettsnål mat. Jag var tvungen att ändra mitt tankesätt”, säger Flanagan, som erkänner att hon tidigare inte kände sig bekväm i köket. Hon vände sig till Elyse Kopecky, en före detta löparpartner från University of North Carolina at Chapel Hill. Hon arbetar som kock och har studerat vid National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts. Nu lagar maratonlöparen regelbundet måltider från grunden med naturliga råvaror, speciellt under tävlingssäsongen. ”Löpare måste fylla på med bränsle inför långa lopp genom att äta näringsrik, hälsosam mat som innehåller många bra, högkvalitativa fetter, snarare än att följa de senaste diettrenderna”, säger Kopecky. De två vännerna skrev nyligen en kokbok för löpare tillsammans. ”Run Fast, Eat Slow” [runfasteatslow.com] (hösten 2016, Rodale) innehåller många av Shalanes personliga favoriter inför tävling, bland annat de här tre recepten. Alla recept innehåller en bra blandning av kolhydrater, protein, fett, vitaminer, mineraler och massor av smaker som hjälper dig att orka kilometrarna. Obs! Du bör aldrig prova något nytt på (eller kvällen före) tävlingsdagen – testa att äta de här rätterna innan långa träningspass och se hur kroppen reagerar först.