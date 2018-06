NÄRING FÖRE LÖPRUNDAN Du bör som regel inte träna på tom mage. Du behöver näringen under träningspasset och för att återhämta dig efteråt. Det behövs inte mycket, men det kan göra stor skillnad på hur hårt och länge du tränar.



Före löprundan bör du äta något med lågt fiber- och fettinnehåll. Om du inte vill äta något kan du ta en sportdryck eller en smoothie som innehåller 200–400 kalorier. Det behövs inte mycket, men det kan göra stor skillnad på hur hårt och länge du tränar.



Försök äta omkring två timmar före träning och undvik att äta för mycket. Se till att det du äter har lågt fett- och fiberinnehåll och att det innehåller kolhydrater, proteiner och vätska. Se även till att du vet vad du äter och att du inte äter något som du inte vet hur kroppen reagerar på. Här får du några tips på vad du kan äta och dricka före träningen.



”För de flesta träningspass är maten du äter före inget konstigt: Du kan antingen äta en normal måltid några timmar innan du tränar, eller så kan du äta en mindre måltid minst 30 minuter innan du börjar träna”, säger Berardi.



Gör det som passar dig bäst. Om du väljer en ”normal måltid” bör du försöka få med 1–2 portioner protein (en portion är lika stor som din handflata), 1–2 portioner grönsaker (en portion är lika stor som en knuten hand), 1–2 nävar kolhydrater och 1–2 tumstora portioner fett. Om du väljer en ”mindre måltid” bör du äta något som är lätt att smälta, till exempel en smoothie. Det viktigaste är att äta mat som du äter regelbundet och som du vet inte gör din mage orolig.



• Bananer – en bra, naturlig och snabbverkande kolhydrat- och kaliumkälla. Kolhydraterna ger glukos som ger kroppen energi under träningen och kaliumet hjälper till att upprätthålla nerv- och muskelfunktioner. Ät en banan cirka en halvtimme före träningspasset för att tillgodogöra dig innehållet under träningen.



• Havregryn – naturliga kolhydrater som kroppen bryter ned långsamt vilket ger kontinuerlig energi under träningspasset och gör att du kan springa längre. Ät en skål yoghurt med havregryn och bär minst en halvtimme före träningspasset för att hålla energinivåerna höga och kunna träna hårdare.



• Fullkorn – en annan kolhydratkälla är fullkornsbröd, vilket är en mycket bra grund i en måltid före ett träningspass. Ät några skivor fullkornsbröd med honung, marmelad, jordnötssmör eller ägg 30–45 minuter före träningspasset.



• Äpplen och jordnötssmör – ett lätt mellanmål som är fullproppat med kolhydrater, protein, vitaminer och mineraler som går snabbt att fixa till och ger dig energi under ett lätt till medelintensivt träningspass.



• Kaffe – om du utesluter sockret och häller i mycket mjölk kan kaffe vara toppen före ett träningspass. Förutom att du får i dig vätska ger kolhydraterna och proteinet i mjölken dig den energi du behöver under träningspasset och kaffet ger dig ett lätt steg.



• Fruktsmoothies – så länge du använder naturliga ingredienser, inklusive protein och inget tillsatt socker, är smoothies toppen före ett träningspass. Tillsätt mjölk eller yoghurt för extra protein.