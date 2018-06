På det första lägret introducerade teamet vätske- och näringsstrategier som sedan justerades månad efter månad. Hudtemperatur och svettgrad övervakades. Man gick noga igenom passformen för den revolutionerande skon Nike Zoom Vaporfly Elite och tävlingskläderna. Och ju närmare försöket vi kom, desto viktigare blev temperaturen för vårt team.

För att Breaking2 skulle bli en framgång var den viktigaste temperaturavläsningen skillnaden mellan kroppstemperaturen och hudtemperaturen. Detta kallas för temperaturgradient.

”Vi tittar på vad kroppstemperaturen gör i relation till hudtemperaturen och vill att de två talen är så långt från varandra som möjligt”, säger Brad Wilkins, chef för NXT Generation Research-teamet i Nike Sports Research Lab. ”Det innebär att gradienten, temperaturgradienten, från kroppens inre till huden är riktigt hög.” För att bibehålla en hög temperaturgradient för varje löpare fokuserar teamet på att optimera de miljömässiga förhållandena inför tävlingsdagen. Under vårt halvmaratontest användes monitorer både invändigt och utvändigt för att mäta kroppstemperaturen och hudtemperaturen. Det gav oss de konstanta data vi behövde för att förstå vilken inverkan termiska faktorer har på varje löpares prestationsförmåga. För att försöka optimera för temperatur, molnmängd och vind, skulle loppet äga rum under ett tredagarsfönster. Teamet valde den optimala morgonen för loppet under det tredagarsfönstret för att maximera temperaturgradienten, vilket ledde till minst påverkan från termiska faktorer på löparnas prestationsförmåga.

En annan viktig faktor som påverkas av den omgivande miljön är vätskeintaget. Under träningen vägdes löparna före och efter löprundorna, vilket talade om hur mycket vatten varje löpare hade svettats ut. Därefter observerade teamet hur varje löpares kropp svarade på deras respektive vätskestrategier – en noga framtagen blandning av socker och vatten. Andra tester, som muskelbilddiagnostik, visade hur mycket socker löparnas muskler innehöll. Det var avgörande eftersom socker kan se till att löparna inte går in i väggen, vilket annars är mycket vanligt under ett maraton. Och får de i sig för mycket socker kan det leda till en orolig mage, vilket kan påverka dem negativt.