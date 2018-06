TRÄNARE VILKA NYHETER FINNS FÖR TRÄNAREN? – Oavsett om du satsar på att slå ditt personbästa under nästa lopp eller bara vill komma igång med rätt löpsteg har vi det du behöver. Vi har lagt till distansen 15K i våra tävlingsplaner, nya program för löpare som vill "komma igång" och en helt ny plan som vi kallar för "Kom i bättre form" som ska hjälpa just dig att komma igång och träna med appen Nike+ Run Club. – Nike+-tränaren är utformad för att ge dig ett eget, personligt anpassat träningsprogram – oavsett vilka mål du har. – Våra nya träningsprogram anpassas varje vecka så att du ska få ett program som är optimerat för att hjälpa dig att nå dina mål, även om du missar några dagar. – Vi vet att ditt schema plötsligt kan förändras, därför har vi sett till att ditt program kan göra det också. Välj bara redigeringsknappen för schema och dra och släpp träningspassen på de dagar under veckan som passar bäst för dig. KAN JAG FORTSÄTTA ETT TRÄNINGSPROGRAM SOM JAG HAR STARTAT I APPEN NIKE+ RUNNING? – Tyvärr kan vi inte flytta över pågående program från appen Nike+ Running. Om du hade ett aktivt träningsprogram när appen uppgraderades kan du hämta ditt program i PDF-format direkt via samlingsplatsen för träningsprogram på Nike.com/NRC.