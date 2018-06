ОДИН ЗА ВСЕХ Спроси, и тебе скажут: «Никогда не мечтай о невозможном». Не спрашивай — продолжай заниматься тем, во что веришь. Вдохновись историей Александра Мальцева, единственного профессионального синхрониста в России.

НИКОГДА НЕ СПРАШИВАЙ.

JUST DO IT.