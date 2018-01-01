Профессиональный скейтбордист Nike SB Эрик Костон стоял у самых истоков уличного скейтборда и стал легендой спорта, задавая тенденции на каждом этапе его истории. Костон вышел на профессиональный уровень в 1992 году, и с тех пор его славу никому не удавалось затмить как на соревнованиях, так и на улице «среди своих». Впрочем, ни один из вызовов он никогда не воспринимал всерьез. Даже вне скейт-парка он продолжает демонстрировать свою любовь к спорту, участвуя в создании дизайна спортивной обуви, публикуя статьи в журналах, интернете и многое другое.

