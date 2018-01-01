NIKE+ RUN CLUB
ТЕМП
Если ты не знаешь, как точно определить темп, попробуй ориентироваться на свои ощущения. Чтобы определить темп для 10 км, представь, что тебе нужно пробежать 25 кругов по стадиону или 10 км по асфальту. Темп для 5 км должен быть быстрее. Темп для 1 мили — еще быстрее. Ты сможешь бежать с разной скоростью, и удивишься, насколько хорошо ты понимаешь свое тело и уровень подготовки.
ЛЕД
Заполни водой несколько бумажных стаканчиков и положи их в морозилку. Если у тебя заболит колено, голень или ахиллово сухожилие, отрежь около 1,5 см верхней части стаканчика, чтобы добраться до льда. Теперь можно держаться за дно стаканчика, не переохлаждая пальцы. Массируй проблемную зону в течение 15 минут.
ЧУВСТВО УСТАЛОСТИ
Это означает, что в часы бодрствования твое тело все еще восстанавливается после тренировок. Времени сна тебе недостаточно. Это нормально, но если усталость будет усиливаться даже после дней восстановления, стоит отказаться от очередной тренировки или пересмотреть свой способ восстановления. Как много ты спишь? Как питаешься? Достаточно ли ты потребляешь жидкости? Правильно ли бегаешь в дни восстановления? Носишь подходящую обувь?
ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
Подумай, почему ты чувствуешь себя так прекрасно. Возможно, потому что ты можешь тренироваться еще упорнее. Или просто потому что чувствуешь себя отлично. Ни больше, ни меньше. Стремись к тому, чтобы смена настроения не приводила к серьезным изменениям в программе тренировок. Маятник отклоняется в одну сторону настолько же, насколько он отклоняется в другую.
НОВАЯ ОБУВЬ
Если ты выбираешь уже знакомую модель и версию беговых кроссовок, тебе потребуется всего несколько часов, чтобы разносить ее. Чтобы привыкнуть к новой модели или новой версии, нужно побольше времени. Начни с нескольких восстановительных пробежек в неделю и постепенно увеличивай время.