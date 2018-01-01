Подумай, почему ты чувствуешь себя так прекрасно. Возможно, потому что ты можешь тренироваться еще упорнее. Или просто потому что чувствуешь себя отлично. Ни больше, ни меньше. Стремись к тому, чтобы смена настроения не приводила к серьезным изменениям в программе тренировок. Маятник отклоняется в одну сторону настолько же, насколько он отклоняется в другую.

