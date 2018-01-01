ВСЕ О ВОДНОМ БАЛАНСЕ3 ПРОСТЫХ СПОСОБА ПОДДЕРЖАТЬ ВОДНЫЙ БАЛАНСВместе с потом организм теряет электролиты и жидкость, необходимые для его нормальной работы. Чтобы чувствовать себя комфортно, восполняй потери жидкости до, во время и после тренировок. Вот как это сделать.
ПЕРЕД ПРОБЕЖКОЙВыпивай не менее 8 стаканов воды в день, особенно если ты занимаешься на улице. Если тебе предстоит пробежка на длинную дистанцию, в течение недели перед ней следи за балансом воды и энергии в организме. Начинай пить больше обычного заранее, а не в последний момент.
ВО ВРЕМЯ ПРОБЕЖКИВозьми на пробежку бутылку с водой и делай по несколько глотков каждые 15–20 минут или проложи маршрут так, чтобы иметь доступ к фонтанчику с питьевой водой. Если ты планируешь бежать больше часа, лучше всего помимо воды взять спортивный напиток, содержащий электролиты (натрий, калий и т. д.). Возьми с собой деньги на случай, если вода закончится или ты будешь бежать дольше, чем планировалось, и тебе потребуется купить напиток по пути. Если ты участвуешь в забеге, делай хотя бы несколько глотков у каждого медицинского пункта.
ПОСЛЕ ПРОБЕЖКИВ конце каждой тренировки пей воду, поскольку восполнение потери жидкости — важное условие восстановления. В течение часа после пробежки необходимо перекусить, выбирая продукты со сбалансированным содержанием углеводов и белков. А восполнить потерю жидкости и зарядиться энергией поможет один из этих вкуснейших смузи.