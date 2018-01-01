НАЧАЛО РАБОТЫ

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я СЧИТАЮ МЕТКУ НА ДЖЕРСИ NIKE НБА С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT, НО ПОКУПАТЬ ДЖЕРСИ НЕ БУДУ?

· Можно считать метку с джерси Nike НБА с технологией NikeConnect, которую вы не купили, но в этом случае полный доступ к функциям сохранится только до следующего дня игры.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ МОИ ДРУЗЬЯ СКАНИРОВАЛИ МЕТКУ НА МОЕМ ДЖЕРСИ NIKE НБА С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT?

· Ваши друзья могут подключаться к джерси Nike НБА с технологией NikeConnect со своих смартфонов.

· Для доступа ко всем функциям джерси Nike НБА с технологией NikeConnect они должны зарегистрироваться или войти в профиль с помощью профиля NikePlus.

· В этом случае они получат полный доступ ко всем функциям до следующего матча команды.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я БУДУ СКАНИРОВАТЬ РАЗНЫЕ МЕТКИ НА ДЖЕРСИ NIKE НБА С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT В МАГАЗИНЕ?

· Преимущества джерси Nike НБА с технологией NikeConnect уникальны для каждого игрока и команды. Если сканировать метки с других джерси, предварительно осуществив вход в профиль NikePlus, то можно увидеть контент для данного игрока или команды на текущий день.

ЕСЛИ Я КУПЛЮ ДЖЕРСИ, ЧТО СМОГУТ ВИДЕТЬ ДРУГИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, КОТОРЫЕ СКАНИРОВАЛИ МЕТКУ НА ЭТОМ ДЖЕРСИ В МАГАЗИНЕ?

· Предыдущие сеансы сканирования джерси никогда не видны другим пользователям. Когда вы покупаете джерси Nike НБА с технологией NikeConnect, вы становитесь его единственным и полноправным владельцем. Просто авторизуйтесь и включайтесь в игру.

ЗАЧЕМ НУЖНО ВХОДИТЬ В ПРОФИЛЬ NIKEPLUS?

· Безопасный доступ к платформе NikeConnect с помощью профиля NikePlus необходим для сопоставления идентификатора NFC с информацией о продукте Nike.

· Также вы будете получать подборку материалов, индивидуальные предложения и персонализированный контент, основанные на данных вашего профиля NikePlus.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ ПРОФИЛЯ NIKEPLUS ИЛИ Я НЕ ПОМНЮ ЛОГИН И ПАРОЛЬ?

· Если у вас нет профиля NikePlus, создайте аккаунт с помощью функций джерси Nike НБА с технологией NikeConnect, выбрав «ПРИСОЕДИНИТЬСЯ» на экране авторизации.

· Если вы забыли пароль NikePlus, укажите адрес электронной почты и нажмите на ссылку «Не помнишь пароль?» на экране авторизации. Письмо с новым паролем будет отправлено на адрес электронной почты, указанный при регистрации аккаунта.

МОЖНО ЛИ ВОЙТИ ЧЕРЕЗ FACEBOOK?

· Да. Для входа просто нажмите кнопку «ВОЙТИ, ИСПОЛЬЗУЯ АККАУНТ FACEBOOK» на экране авторизации.

· Если вход с помощью аккаунта Facebook осуществляется впервые или у вас нет профиля NikePlus, нужно ввести учетные данные. В следующий раз достаточно будет просто нажать кнопку «ВОЙТИ, ИСПОЛЬЗУЯ АККАУНТ FACEBOOK».

ЗАЧЕМ УКАЗЫВАТЬ МОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ?

· Во время спортивного сезона Nike и НБА рассылают предложения владельцам джерси Nike НБА с технологией NikeConnect в определенных регионах. Укажите ближайший город, чтобы не пропустить предстоящие события в вашем городе.

КАКИЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ БУДЕТ ПРИСЫЛАТЬ МНЕ НБА, ЕСЛИ Я ОТМЕЧУ ЭТО ПОЛЕ ФЛАЖКОМ?

· Подробную информацию можно найти в Правилах использования и Политике конфиденциальности НБА.

(ВОПРОС ТОЛЬКО ДЛЯ США) ЗАЧЕМ NIKE ОТПРАВЛЯЕТ МОИ ДАННЫЕ В НБА?

· Nike отправляет данные вашей регистрации и сведения о джерси в НБА для предоставления вам максимально персонализированного сервиса.

