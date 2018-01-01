ДЖЕРСИ NIKE НБА С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT:
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЖЕРСИ NIKE НБА С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT?
· Джерси Nike НБА с технологией NikeConnect дает удобный доступ к информации об атлетах и уникальных предложениях, а также шанс стать ближе к любимой игре. Загрузите приложение NikeConnect и отсканируйте этикетку на нижней кромке своего джерси с помощью смартфона.
· Лучшие моменты игр НБА
· Эксклюзивная экипировка
· Невероятные впечатления
· Награды NBA 2K18, плейлисты Spotify и многое другое
МОГУТ ЛИ ВОЗНИКНУТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ?
· При использовании технологии NikeConnect не придется дополнительно оплачивать контент.
· Для версий Swingman и Authentic используется один и тот же контент.
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛИ ДЖЕРСИ ДЛЯ ЮНЫХ АТЛЕТОВ ТЕХНОЛОГИЮ NIKECONNECT?
· Нет. В настоящее время технология NikeConnect поддерживается только для джерси Nike Swingman и Authentic.
ФУНКЦИИ ДЖЕРСИ NIKE НБА С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT ДОСТУПНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ?
· Да. Эти функции доступны для всех джерси во всех странах мира.
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ФУНКЦИЯМИ ВНЕ ИГРОВОГО СЕЗОНА?
· Хотя основные функции доступны во время игрового сезона, в межсезонье вы можете просматривать материалы предыдущих сезонов, получать эксклюзивный контент об атлетах и предложения Nike.
ДЖЕРСИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT
ЧТО ТАКОЕ ТЕХНОЛОГИЯ NIKECONNECT?
· NikeConnect — это революционная технология, которая обеспечивает персональное взаимодействие атлетов с продуктами Nike, открывая доступ к лучшим сервисам и инновационным возможностям.
КАК В NIKECONNECT ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ NFC?
· Поднесите смартфон с приложением NikeConnect к NFC-метке на тканой этикетке джерси Nike НБА с технологией NikeConnect, чтобы активировать метку. При этом информация с этикетки передается в приложение NikeConnect.
ЧТО ТАКОЕ NFC?
· «NFC» (полное название «Near Field Communications») расшифровывается как «коммуникация ближнего поля». Это технология, которая обеспечивает беспроводную передачу небольшого объема данных с пассивной метки (без источника питания) на смартфон или другое считывающее устройство.
ПОЧЕМУ ДЛЯ ПРОДУКТОВ NIKE БЫЛА ВЫБРАНА ТЕХНОЛОГИЯ NFC, А НЕ ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (НАПРИМЕР, RFID)?
· Мы рассматривали разные технологии с точки зрения стоимости, надежности и функциональных возможностей. Технология NFC была выбрана как оптимальный начальный вариант.
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ СОДЕРЖИТ NFC-МЕТКА?
· NFC-метка содержит уникальный идентификатор NFC и URL-адрес, которые помогают приложению NikeConnect получить необходимую информацию о джерси НБА с технологией NikeConnect. На заводе Nike уникальный идентификатор NFC связывается с кодом продукта. Этот код продукта содержит информацию о версии и размере джерси, представленном игроке и его команде.
· NFC-метка НЕ содержит никакой информации о покупателе.
НАСКОЛЬКО ПРОЧНА NFC-МЕТКА? МОЖНО ЛИ ЕЕ СТИРАТЬ?
· Изделие прошло испытания на стирку и износ. На основе этих испытаний мы выбрали такую технологию нанесения NFC-меток, которая обеспечивает их минимальное изменение со временем.
МОЖНО ЛИ В ЭТОМ ДЖЕРСИ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЬ В АЭРОПОРТУ ИЛИ НА СТАДИОНЕ НБА?
· Никаких проблем при прохождении контроля в аэропортах и на стадионах НБА возникнуть не должно.
СВЯЗАН ЛИ ВЫПУСК ДЖЕРСИ NIKE НБА С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT С ПРОГРАММОЙ ЗАЩИТЫ БРЕНДА И БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ?
· Использование NFC-меток — один из способов подтверждения подлинности джерси Nike НБА.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ NIKECONNECT
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРИЛОЖЕНИЕ NIKECONNECT?
· NikeConnect — это утилита, которая не занимает много места и позволяет пользоваться эксклюзивными функциями джерси Nike НБА с технологией NikeConnect. Приложение активирует безопасный режим считывания NFC, позволяя сканировать оригинальные этикетки NikeConnect NFC.
· Приложение NikeConnect требуется для устройств iOS и Android.
ЕСТЬ ЛИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ iOS И ANDROID?
· В приложениях используется одинаковый контент, отличается только способ его загрузки:
· при использовании приложения NikeConnect на устройствах Android функции джерси Nike НБА с технологией NikeConnect загружаются в новом окне веб-браузера;
· на устройствах iOS функции приложения NikeConnect загружаются в самом приложении.
СОВМЕСТИМЫЕ УСТРОЙСТВА
КАКИЕ ТЕЛЕФОНЫ СОВМЕСТИМЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ NIKECONNECT?
· Приложение NikeConnect доступно во всем мире для устройств Android и iOS 11 (устройства Android с поддержкой NFC 4.2 и более новой версии; iPhone 7 или более новой версии).
· Если вы не видите приложение NikeConnect в App Store, это означает, что ваш телефон и/или версия ОС несовместимы с приложением NikeConnect.
КАК ПРОСКАНИРОВАТЬ ДЖЕРСИ NIKE НБА С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT?
· Загрузите и установите приложение NikeConnect . Откройте экран сканирования NFC (приложение должно быть запущено в фоновом режиме) . Наведите совместимый смартфон на логотип NikeConnect на джерси Nike НБА с технологией NikeConnect, как показано в видеоролике в приложении. Функции джерси Nike НБА с технологией NikeConnect активируются автоматически.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ АНТЕННЫ NFC В ТЕЛЕФОНЕ?
· Расположение антенны NFC различается в зависимости от модели телефона. Поэкспериментируйте, поднося телефон к логотипу NikeConnect с разных сторон.
· На большинстве моделей iPhone антенна NFC обычно находится в верхней части телефона.
· На большинстве моделей Android антенна NFC находится в верхней части телефона, но на телефонах Samsung антенна NFC обычно располагается в центральной части на задней панели.
НА МОЕМ СМАРТФОНЕ ANDROID ЕСТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ NFC READER. ЗАЧЕМ НУЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ NIKECONNECT?
· NikeConnect — удобное приложение, которое не занимает много места и позволяет пользоваться эксклюзивными преимуществами джерси Nike НБА с технологией NikeConnect. Приложение NikeConnect активирует безопасный режим считывания NFC, позволяя считывать оригинальные NFC-метки NikeConnect.
МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ССЫЛКУ, СЧИТАННУЮ С NFC-МЕТКИ ПРИ ПОМОЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ NFC READER?
· Нет. Функции доступны, только если метка на джерси Nike НБА с технологией NikeConnect считана с помощью приложения NikeConnect, запущенного в фоновом режиме.
ПОЧЕМУ ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕ ANDROID ОТКРЫВАЕТ ВЕБ-БРАУЗЕР?
· В джерси Nike НБА с технологией NikeConnect используется безопасная веб-технология, которая применяется во всем мире. Для обеспечения совместимости с разными моделями смартфонов контент на устройствах Android запускается в окне установленного на телефоне браузера.
НАЧАЛО РАБОТЫ
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я СЧИТАЮ МЕТКУ НА ДЖЕРСИ NIKE НБА С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT, НО ПОКУПАТЬ ДЖЕРСИ НЕ БУДУ?
· Можно считать метку с джерси Nike НБА с технологией NikeConnect, которую вы не купили, но в этом случае полный доступ к функциям сохранится только до следующего дня игры.
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ МОИ ДРУЗЬЯ СКАНИРОВАЛИ МЕТКУ НА МОЕМ ДЖЕРСИ NIKE НБА С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT?
· Ваши друзья могут подключаться к джерси Nike НБА с технологией NikeConnect со своих смартфонов.
· Для доступа ко всем функциям джерси Nike НБА с технологией NikeConnect они должны зарегистрироваться или войти в профиль с помощью профиля NikePlus.
· В этом случае они получат полный доступ ко всем функциям до следующего матча команды.
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я БУДУ СКАНИРОВАТЬ РАЗНЫЕ МЕТКИ НА ДЖЕРСИ NIKE НБА С ТЕХНОЛОГИЕЙ NIKECONNECT В МАГАЗИНЕ?
· Преимущества джерси Nike НБА с технологией NikeConnect уникальны для каждого игрока и команды. Если сканировать метки с других джерси, предварительно осуществив вход в профиль NikePlus, то можно увидеть контент для данного игрока или команды на текущий день.
ЕСЛИ Я КУПЛЮ ДЖЕРСИ, ЧТО СМОГУТ ВИДЕТЬ ДРУГИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, КОТОРЫЕ СКАНИРОВАЛИ МЕТКУ НА ЭТОМ ДЖЕРСИ В МАГАЗИНЕ?
· Предыдущие сеансы сканирования джерси никогда не видны другим пользователям. Когда вы покупаете джерси Nike НБА с технологией NikeConnect, вы становитесь его единственным и полноправным владельцем. Просто авторизуйтесь и включайтесь в игру.
ЗАЧЕМ НУЖНО ВХОДИТЬ В ПРОФИЛЬ NIKEPLUS?
· Безопасный доступ к платформе NikeConnect с помощью профиля NikePlus необходим для сопоставления идентификатора NFC с информацией о продукте Nike.
· Также вы будете получать подборку материалов, индивидуальные предложения и персонализированный контент, основанные на данных вашего профиля NikePlus.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ ПРОФИЛЯ NIKEPLUS ИЛИ Я НЕ ПОМНЮ ЛОГИН И ПАРОЛЬ?
· Если у вас нет профиля NikePlus, создайте аккаунт с помощью функций джерси Nike НБА с технологией NikeConnect, выбрав «ПРИСОЕДИНИТЬСЯ» на экране авторизации.
· Если вы забыли пароль NikePlus, укажите адрес электронной почты и нажмите на ссылку «Не помнишь пароль?» на экране авторизации. Письмо с новым паролем будет отправлено на адрес электронной почты, указанный при регистрации аккаунта.
МОЖНО ЛИ ВОЙТИ ЧЕРЕЗ FACEBOOK?
· Да. Для входа просто нажмите кнопку «ВОЙТИ, ИСПОЛЬЗУЯ АККАУНТ FACEBOOK» на экране авторизации.
· Если вход с помощью аккаунта Facebook осуществляется впервые или у вас нет профиля NikePlus, нужно ввести учетные данные. В следующий раз достаточно будет просто нажать кнопку «ВОЙТИ, ИСПОЛЬЗУЯ АККАУНТ FACEBOOK».
ЗАЧЕМ УКАЗЫВАТЬ МОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ?
· Во время спортивного сезона Nike и НБА рассылают предложения владельцам джерси Nike НБА с технологией NikeConnect в определенных регионах. Укажите ближайший город, чтобы не пропустить предстоящие события в вашем городе.
КАКИЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ БУДЕТ ПРИСЫЛАТЬ МНЕ НБА, ЕСЛИ Я ОТМЕЧУ ЭТО ПОЛЕ ФЛАЖКОМ?
· Подробную информацию можно найти в Правилах использования и Политике конфиденциальности НБА.
(ВОПРОС ТОЛЬКО ДЛЯ США) ЗАЧЕМ NIKE ОТПРАВЛЯЕТ МОИ ДАННЫЕ В НБА?
· Nike отправляет данные вашей регистрации и сведения о джерси в НБА для предоставления вам максимально персонализированного сервиса.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДКЛЮЧЕНО НЕ ТО ДЖЕРСИ, КОТОРОЕ НА МНЕ НАДЕТО?
· Снова отсканируй этикетку джерси. Если открылась не та команда или игрок, что на твоем джерси, перейди в раздел «Настройки» > «Справка» и коснись кнопки «Свяжись с нами», чтобы обратиться к представителю Nike.
· Тебе нужно будет ответить на несколько вопросов о джерси, поэтому держи его под рукой во время звонка. Также потребуется назвать ID джерси и код модели. Их можно посмотреть в разделе «Настройки» → «Настройки профиля».
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ МОЙ ИГРОК ИЗ-ЗА ТРАВМЫ ПРОПУСТИТ СЕЗОН?
· Даже если ваш игрок получит травму и не будет играть, вы будете иметь полный доступ к информации о его команде.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОЙ ТЕЛЕФОН НЕ СЧИТЫВАЕТ ЭТИКЕТКУ NIKECONNECT?
· Если телефон не считывает этикетку NikeConnect NFC:
· Проверьте совместимость смартфона (ознакомьтесь с информацией о совместимости)
· Убедитесь, что приложение NikeConnect открыто и работает в фоновом режиме
· Поэкспериментируйте с расположением телефона над логотипом NikeConnect на этикетке джерси (ознакомьтесь с информацией о расположении антенны NFC)
· Возможно, беспроводная передача данных не работает из-за физических препятствий или электронных помех
· Если проблема не устранена, открой раздел «Настройки» > «Справка» и коснись кнопки «Свяжись с нами», чтобы обратиться к представителю Nike.
ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ПЕРЕХОДЕ МОЕГО ИГРОКА В ДРУГОЙ КЛУБ?
· Если ваш игрок переходит в другой клуб, у вас по-прежнему будет полный доступ к контенту команды вашего джерси.
· Если вы хотите смотреть лучшие моменты и получать предложения для вашего любимого игрока, перешедшего в другой клуб, нужно купить джерси его новой команды.
ЕСЛИ У МЕНЯ НЕСКОЛЬКО ДЖЕРСИ, КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
· Функции джерси Nike НБА с технологией NikeConnect уникальны для каждого игрока и команды. Если у вас несколько джерси, просто сканируйте то из них, контент для которого вас интересует.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОЙ ТЕЛЕФОН НЕ СЧИТЫВАЕТ ЭТИКЕТКУ NIKECONNECT?
· Если телефон не считывает этикетку NikeConnect NFC:
· Проверьте совместимость смартфона (ознакомьтесь с информацией о совместимости)
· Убедитесь, что приложение NikeConnect открыто и работает в фоновом режиме
· Поэкспериментируйте с расположением телефона над логотипом NikeConnect на этикетке джерси (ознакомьтесь с информацией о расположении антенны NFC)
· Возможно, беспроводная передача данных не работает из-за физических препятствий или электронных помех
· Если проблема не устранена, открой раздел «Настройки» > «Справка» и коснись кнопки «Свяжись с нами», чтобы обратиться к представителю Nike.
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ «СЕССИЯ ИСТЕКЛА»?
· Когда вы сканируете метку джерси Nike НБА с технологией NikeConnect, контент доступен без повторного сканирования до следующего игрового дня. Тогда потребуется снова просканировать этикетку джерси с помощью приложения NikeConnect.
ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ «ТАЙМ-АУТ»?
· Если вы пытаетесь открыть приложение NikeConnect по ссылке, нужно будет снова отсканировать этикетку на джерси в приложении.
ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩАЙСЯ В ИГРУ»?
· Приложение NikeConnect нужно просматривать в вертикальной ориентации телефона. Это сообщение появляется, когда вы поворачиваете телефон в горизонтальное положение.
· В горизонтальной ориентации вы можете смотреть видео с отчетами о матчах в полноэкранном режиме.
БЛАНКОВЫЕ ДЖЕРСИ
ПОЧЕМУ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ ПОЯВИЛСЯ ЗАПРОС НА ВЫБОР ИГРОКА?
· Из-за перемещений и трансферов игроков во время сезона многие джерси покидают фабрику без назначенного им имени и номера. На подобные «бланковые джерси» имя и номер наносятся позже, на местной фабрике или в магазине.
· Такое «бланковое джерси» может ничем не отличаться от «обычного» — конечно, если вы не захотите сделать его уникальным, нанеся, например, свое имя.
· Но все равно нужно будет выбрать игрока, за карьерой которого вы будете следить с помощью функций джерси Nike НБА с технологией NikeConnect. Для этого вам предлагается список с игроками команды.
Я СЛУЧАЙНО ВЫБРАЛ НЕ ТОГО ИГРОКА, КАК МОЖНО ЭТО ИСПРАВИТЬ?
· Если при выборе игрока для бланкового джерси была допущена ошибка, это можно исправить в разделе «Настройки» → «Справка» → «Выбор другого игрока», следуя инструкциям.
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЖЕРСИ С МОИМ ИМЕНЕМ?
· Джерси с вашим именем будет считаться «бланковым джерси», вам потребуется выбрать игрока при первой авторизации.
МОЙ ДРУГ ПОМЕНЯЛ ИГРОКА ДЛЯ СВОЕГО ДЖЕРСИ, А Я НЕ МОГУ НАЙТИ ЭТУ НАСТРОЙКУ. ПОЧЕМУ?
· Функция выбора другого игрока доступна только владельцам «бланковых джерси».