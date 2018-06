Running Vestuário

O vestuário de running Nike inclui partes de cima e partes de baixo para corridas em todas as condições climatéricas. A tecnologia Nike Dri-FIT no nosso vestuário de running elimina o suor do corpo para uma evaporação mais rápida, de forma a manteres a secura e a concentração durante as tuas corridas. Alguns estilos são resistentes à água e possuem isolamento para manter a secura e o aquecimento em dias frios e chuvosos. O vestuário de running Nike e os planos de treino do Nike+ Run Club foram concebidos para te ajudar a correr ao teu melhor nível, sejam quais forem os teus objetivos e distâncias. Se vais participar numa corrida de maratona, descobre a nossa coleção de corrida de maratona com todo o equipamento de que precisas para correres ao teu melhor nível. Vê toda a nossa seleção de vestuário de running Nike, disponível para homem, mulher e criança.

