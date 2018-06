AS OPINIÕES DAS ATLETAS COMBINADAS COM A INOVAÇÃO DE MARCA REGISTADA DA NIKE DERAM FORMA A UMA PEÇA INOVADORA, DISPONÍVEL A PARTIR DE 1 DE DEZEMBRO. O desenvolvimento do hijab Nike Pro demorou um ano, mas a sua dinâmica remonta há muitos mais anos e assenta na missão de base da Nike de servir os atletas com o mote de assinatura: Se tens um corpo, és um atleta.





A marca salientou este compromisso com o lançamento de lojas no Médio Oriente, coleções inspiradas no alinhamento de atletas femininas de elite da Nike, corridas para mulheres, Nike Run Clubs e a aplicação NTC em árabe.





Ao longo dos últimos anos, decorreram reuniões na sede da Nike World em Beaverton, Oregon, onde atletas de topo identificaram problemas de desempenho relacionados com a utilização do hijab tradicional durante as competições. Por exemplo, Amna Al Haddad, halterofilista feminina dos Emirados Árabes Unidos, explicou como o peso desta peça, o seu potencial de transição durante a ação e a falta de respirabilidade comprometiam a sua concentração. Partilhou também a sua extrema dificuldade em encontrar hijabs adaptados ao desempenho. Amna tinha apenas uma cobertura adequada para competição e, como tal, tinha de a lavar à mão todas as noites durante as competições.





A equipa de design da Nike combinou esta informação com as inovações da Nike já existentes para criar os protótipos iniciais de hijabs, que cederam a esta halterofilista e a diversas outras atletas hijabi para efeitos de teste. As atletas partilharam diversas opiniões, entre as quais se destacava o desejo de ter uma peça ainda mais leve e macia.





Utilizando as opiniões recolhidas, a equipa Nike Pro (responsável pelo desenvolvimento de primeiras camadas para atletas) estudou uma forma de produzir um hijab preparado para desempenho semelhante a outros produtos Nike Pro: discreto, quase como uma segunda pele. Foram fabricados vários protótipos com este objetivo em mente.





Para avaliar o seu desgaste, estas novas peças foram uma vez mais testadas por atletas de elite da Nike como a conhecida patinadora artística Zahra Lari e a treinadora do Nike+ Run Club Manal Rostom. Atletas comuns de todo o Médio Oriente, incluindo corredoras e ciclistas, também avaliaram os hijabs. A Nike recolheu não só as opiniões das atletas sobre o desempenho, como também as suas reações à parte estética da peça. Visto que cada país tem o seu próprio estilo particular de hijab, o design ideal teria de se adaptar a variações. A marca solicitou também opiniões de defensores e comunidades locais para garantir que o design correspondia aos requisitos culturais.





Os protótipos melhorados receberam uma resposta entusiástica e um último pedido de adaptar o ajuste para corresponder a diversos tamanhos e formatos de rosto. Em vez de acrescentar um mecanismo de ajuste que iria aumentar o peso, os designers criaram a cobertura de cabeça nos tamanhos XS/S e M/L. Após rematar o produto com os detalhes finais e mais algumas rondas de testes de desgaste, o hijab Nike Pro estava concluído.





O design final fácil de colocar é construído com uma camada única e resistente de malha reforçada Nike Pro. O tecido mais respirável da Nike, o poliéster leve, apresenta orifícios pequenos estrategicamente colocados para criar excelente respirabilidade, mas continua a ser totalmente opaco e com um toque macio. A malha é ainda elástica e, combinada com um elástico resistente, permite um ajuste personalizado que se adapta simultaneamente à cabeça da atleta e ao desporto praticado. A patinagem no gelo, por exemplo, exige um ajuste mais apertado por causa dos movimentos giratórios. A parte posterior do hijab é alongada para garantir que não se solta. O fio macio utilizado na zona do pescoço permite eliminar a fricção e a irritação que pode ocorrer na sequência da transpiração.





A pedido das atletas, os designers incluíram um logótipo de assinatura Nike Swoosh mesmo acima da orelha esquerda para destacar a natureza de desempenho de topo deste hijab. As cores de lançamento do hijab: Preto e Colege Navy, resultam também do interesse demonstrado pelas atletas por cores escuras e neutras. Ao disponibilizar os produtos mais inovadores, como o hijab Nike Pro, a atletas de origem muçulmana, a Nike pretende servir as pioneiras dos dias de hoje, bem como inspirar ainda mais mulheres e raparigas da região que ainda enfrentam barreiras e que têm acesso limitado ao desporto: menos de uma em cada sete raparigas participa em atividades desportivas locais recomendadas durante, pelo menos, 60 minutos ou mais. O HIJAB NIKE PRO ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DE 1 DE DEZEMBRO.