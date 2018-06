O DESLIZAR O jogo ideal em terra batida exige trabalho de pés eficiente. Estar consciente do bom posicionamento e da técnica permite-te uma vantagem sobre os teus adversários no momento decisivo. Ao ambicionar mais potência, é importante deslizar antes de efetuares a tua técnica. Descontrai a postura e vai em direção à bola, afasta os teus ombros e coloca a raquete em posição. Termina qualquer ajuste com dois passos firmes e coloca peso sobre a perna dominante para deslizares até à bola.