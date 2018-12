ONDE OS JOGOS SÃO GANHOS ANTES DE SEREM JOGADOS Para os melhores jogadores no jogo, todos os minutos no treino são uma oportunidade para melhorar. As horas de treino incessante são o que, na verdade, podem fazer a diferença entre pontos ganhos e perdidos. A NikeCourt, em colaboração com a Mouratoglou Tennis Academy, apresenta uma série de dicas e conselhos de treino para ajudar a dominar todos os aspetos do teu jogo. A descobrir o talento jovem mais excitante no mundo, a Mouratoglou Tennis Academy foi criada para desenvolver jovens jogadores num ambiente intenso e dedicado. Fundada por Patrick Mouratoglou, treinador de Serena Williams, a Academy trabalha em parceria com a NikeCourt para proporcionar conselhos exclusivos e levar o treino mais além.