Tendo começado como uma criança prodígio com um conjunto de papéis inesquecíveis em vídeos antes de completar 18 anos, o skateboarder profissional da Nike SB Paul Rodriguez tornou-se uma das forças mais dominantes da história do skateboard. Ao longo dos anos, o legado de Paul cresceu numa história bem contada de vitórias em competições, design arrebatador de sapatilhas e vestuário, trabalhos comunitários admiráveis e um jeito inegável para a constante redefinição do skateboard de rua técnico e moderno. Sempre humilde, a influência do homem a quem chamamos "P-Rod" continua a florescer.