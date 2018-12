Ao traçar a evolução do skateboard de rua moderno a começar nos primórdios da sua fundação, vemos que Eric Koston, skateboarder profissional da Nike SB, foi um visionário e pioneiro em cada fase. Desde que se tornou profissional em 1992, Koston manteve-se inesquecível tanto nas competições renhidas, como ao nível bruto de rua, mesmo parecendo nunca levar nada a sério. As rodas estão em constante movimento, mesmo quando não está sobre a prancha, pois Koston ajudou no desenvolvimento do skateboard através da sua abordagem dedicada ao design de calçado, jornalismo impresso, multimédia online e muito mais.