PÕE-NAS À PROVA NUMA CORRIDA DE TESTE Comprova que a sola é a ideal para ti. Põe as Nike LunarEpic Flyknit à prova numa corrida de teste. Se no final não se revelarem do teu agrado, devolve-as e descobriremos as sapatilhas certas para ti. 30 dias. Sem compromisso. Podes devolvê-las com sujidade e tudo.