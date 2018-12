TRÊS RECEITAS ENERGÉTICAS PARA TE DAR O IMPULSO ADICIONAL DE QUE PRECISAS PARA A TUA PRÓXIMA CORRIDA

Se nunca comeste um gel energético durante uma corrida, ficas avisado: nem sempre é fácil de digerir. E, depois de comeres o primeiro, poderás ficar a pensar sobre os componentes exatos daquilo que acabaste de dar ao teu corpo. No entanto, sabemos que os produtos de gel (juntamente com bebidas desportivas, mastigáveis, barras, etc.) podem ser extremamente úteis no que diz respeito a manter-te alimentado durante sessões de treino exigentes. Assim, pedimos a Craig Weller, especialista em exercício da Precision Nutrition, algumas alternativas simples e totalmente naturais que pudéssemos utilizar para substituir as versões pré-embaladas. Basta colocá-las numa garrafa (ou saco) e levá-las contigo na próxima corrida longa.