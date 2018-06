4 EXCELENTES BATIDOS PARA DEPOIS DA CORRIDA "Se não comeres nada no espaço de duas horas após a corrida, a tua recuperação pode ser mais lenta e o teu rendimento no dia seguinte pode ser afetado negativamente", afirmou o membro do Nike Performance Council, John Berardi, doutorado, CSCS e fundador da Precision Nutrition [precisionnutrition.com]. Para obteres os melhores resultados, experimenta fazer uma refeição equilibrada no período aproximado de uma hora depois de terminares o teu treino, principalmente depois de corridas longas e/ou exigentes. Opta por algo como um destes batidos fáceis de fazer, com muita proteína, frutas e/ou legumes, hidratos de carbono e gorduras saudáveis. O teu estômago agradece agora e os teus músculos agradecem-te amanhã.