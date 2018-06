O QUE VESTIR, ONDE IR E COMO MANTER A SEGURANÇA QUANDO CORRES NA ESTRADA À NOITE (OU DE MANHÃ CEDO)

Por mais que gostássemos de planear as nossas corridas para as alturas em que o tempo está melhor e em que as condições de luminosidade são as melhores, por vezes as nossas agendas não o permitem. Sais tarde do trabalho, vais almoçar com amigos ou tens uma reunião logo de manhã cedo e não te resta outra opção senão correr à noite... ou não correr. E, todos sabemos que não correr não é efetivamente uma opção, principalmente se estiveres a treinar para uma corrida que se aproxima. Mas se vais correr quando já não há sol, tens de tomar algumas medidas adicionais para garantir que o fazes em segurança.