MARATONA



A força mental obtida através do processo de treino para uma corrida de 42,1 quilómetros é diferente de tudo o que irias sentir num evento com uma distância mais curta. Vais correr quilómetros com um ritmo mais aeróbico (lento a moderado), aumentar o metabolismo de queima de gordura e aprender a consumir energia a meio da corrida. Mas, acima de tudo, irás estar mais forte e melhor preparado do que nunca na linha de partida com uma sensação incrível de realização pessoal na meta.



Requisitos para alcançar o sucesso:



A maioria dos corredores (principiantes ou não) deve planear realizar cerca de 16 semanas de treino concentrado até à corrida. Será necessário aumentar progressivamente a força, a velocidade e o volume através de sessões de treino de força, corridas de velocidade e corridas longas durante esse período. Estes três ingredientes, juntamente com ênfase na recuperação quando necessário, irão fazer-te sentir não só preparado, como também confiante quando chegar o dia da corrida.