DESENVOLVE CONSISTÊNCIA. "Corres tal como treinas, por isso, começa a adquirir bons hábitos o mais cedo possível: come bem, descansa, faz os teus treinos de acordo com as tuas capacidades máximas. Assim sabes que todas as semanas contribuem para o resultado final. A chave para o sucesso é ser consistente". Utiliza a aplicação Nike+ Running para monitorizares o teu progresso e permaneceres altamente motivado ao longo do percurso. — Dan Fitzgerald, Treinador do NRC Boston