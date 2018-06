"Desde que comecei a correr distâncias mais longas, meias maratonas e maratonas, comecei efetivamente a compreender o papel importante que a nutrição tem no meu desempenho", afirma a detentora do recorde mundial de 10 000 m, Shalane Flanagan. "É literalmente tão importante como dormir ou como a quantidade de tempo que dedico ao meu treino de corrida. Comer de forma saudável ajuda-me a recuperar, faz com que me sinta feliz e melhora o meu treino de forma geral". Mas, aprender a "comer de forma saudável" pode efetivamente ser difícil. "Antes, acho que era vítima da necessidade de contar calorias e de consumir produtos com baixo teor de gordura e, de certa forma, tive de reajustar a minha forma de pensar", afirma Flanagan que admite que antes se sentia intimidada pela cozinha. Recorreu aos conselhos de uma antiga colega de atletismo da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, Elyse Kopecky, uma chef que tinha estudado no National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts. Atualmente, a maratonista de classe mundial cozinha totalmente as suas refeições utilizando produtos naturais, principalmente durante a época de provas. "Os corredores precisam de energia para as suas provas de fundo o que se consegue com alimentos realmente nutritivos e com elevado teor de nutrientes, com gorduras de qualidade em vez de se preocuparem em seguir a última moda em termos de tendências alimentares", afirma Kopecky. Recentemente, as duas amigas juntaram-se para criar um livro de receitas para corredores, Run Fast, Eat Slow [runfasteatslow.com] (Outono de 2016, Rodale), que inclui muitas das receitas pessoais pré-corrida favoritas de Shalane, incluindo estas três receitas. Todas elas incluem uma combinação de hidratos de carbono, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e imenso sabor, para ajudar a correr ainda mais quilómetros. Nota: nunca deves tentar nada novo no dia da corrida (ou na noite anterior) - primeiro experimenta comer estas refeições antes dos teus treinos para corridas longas e observa de que forma o teu corpo reage.