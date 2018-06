PORQUÊ: os teus músculos abdominais e lombares são responsáveis por manterem a estabilidade, o equilíbrio e a postura enquanto corres.

COMO: faz abdominais clássicos. Mantém ambos os pés firmemente assentes no chão, com os joelhos fletidos e as costas apoiadas no chão. Sem colocares tensão no pescoço, ativa os músculos abdominais e levanta a parte superior das costas e os ombros do chão. Quando chegares ao topo do movimento, regressa lentamente ao início.

ENQUANTO CORRES: mantém-te direito, garantindo uma postura forte, mas descontraída.