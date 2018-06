Todos gostávamos de ter uns belos abdominais, não é verdade? Mas o verdadeiro benefício de fazer exercícios do tronco e de fortalecer os abdominais e os músculos da região lombar é que melhoras a tua postura e estabilidade, melhoras a tua forma física e podes tornar-te um corredor mais preparado e mais rápido. Todos sabemos que ser um atleta forte é o ideal para ser um corredor rápido e não há atalhos para o sucesso. Podes começar por incorporar no teu treino exercícios de fortalecimento simples, mas eficazes. Para começar, tenta incluir algumas vezes todas as semanas estes exercícios adequados para corredores da campeã do mundo de 200 m de 2015, Dafne Schippers, no teu aquecimento e alongamentos. Aqui tens um exemplo rápido do seu treino de 12 minutos de controlo do tronco, disponível na aplicação Nike+ Training Club.