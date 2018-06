NIKE+ RUN CLUB PLANOS DE TREINO Desenvolvidos em colaboração com estatísticas especializadas dos treinadores do Nike+ Run Club, os nossos planos de corrida destinam-se a ajudar-te a correr os teus primeiros, mais divertidos e mais rápidos quilómetros. Adaptável ao teu nível de experiência. Flexível com o teu horário. Cada plano é constituído por treinos de velocidade, resistência, progressão e recuperação que visam tornar-te um atleta mais completo.