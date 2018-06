EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA CORRER VAMOS COMEÇAR OK. Somos a Nike. Claro que o primeiro ponto a destacar são as sapatilhas. É efetivamente aquela peça do equipamento que não podes de maneira nenhuma negligenciar quando inicias o teu percurso de corrida.



E que não te ocorra recuperar aquele par de sapatilhas antigo para o efeito. Não escolhas as tuas novas sapatilhas de running apenas pela parte estética (mesmo que aquela edição limitada combine na perfeição com o resto do teu equipamento).



Adquire as sapatilhas que mais se adequam às tuas necessidades. Visita a loja Nike mais próxima para uma análise gratuita da tua corrida. Quando estiveres a correr na passadeira, os especialistas da Nike vão analisar a tua marcha e verificar quais as sapatilhas que melhor se adequam à tua biomecânica. São apenas necessários alguns minutos para que possam assegurar o par perfeito para ti.



Caso não consigas fazer a análise na loja, clica aqui para realizares um chat online com um especialista da Nike Running que responderá a todas a tuas questões. Também podes utilizar o Guia de Sapatilhas da Nike para encontrar as sapatilhas que mais se adequam ao teu método de corrida. Seja para corridas rápidas, naturais ou fáceis, há sempre umas sapatilhas de running que se adequam a ti.

EQUIPAMENTO Comecemos pelo básico. É certo que nos focamos bastante nas nossas inovações, mas a razão pela qual toda esta tecnologia importa prende-se com o facto de que este equipamento te ajuda a correr melhor. Pode fazer com que te sintas mais rápido, mais confortável e fresco (o que torna a corrida mais divertida). Eis algumas coisas que deves ter em consideração quando comprares o teu equipamento de running. TRANSPIRAR NÃO VAI SER UM PROBLEMA Regra de ouro: não corras com uma t-shirt de algodão. As fibras de algodão ficam pesadas e húmidas quando transpiras, o que pode tornar mais difícil manter a frescura. As camisolas especificamente concebidas com tecidos técnicos para corridas (como o Dri-FIT) são ideais porque são leves, confortáveis e não acumulam transpiração em excesso. Recomendamos que acrescentes uma ou duas camisolas Dri-FIT ao teu armário com equipamento de running. AS MELHORES PARTES DE BAIXO A maioria dos corredores prefere correr em calções e/ou tights. Existe uma grande variedade de estilos e inovações para tights de desempenho, assim como vários comprimentos e tipos de calções. As tights ajudam-te a manter as pernas quentes e a prevenir fricções, enquanto os calções são perfeitos para os dias de maior calor. O que vestes depende de ti, por isso queremos certificar-nos de que não utilizas nenhuma parte de baixo que te abranda o ritmo. USA E ABUSA DAS MEIAS As bolhas são um problema. As meias de running podem ajudar-te a evitá-las. Eliminam melhor o suor do que as meias comuns, proporcionam amortecimento localizado para maior conforto, bem como compressão para minimizar o inchaço. As possibilidades são muitas: desde meias no-show, quarter, crew e over-the-calf, pelo que a tua escolha é mesmo uma questão de gosto. PROTEGE O TEU PEITO Se és mulher, o teu soutien de desporto importa tanto como as tuas sapatilhas. 80% das mulheres utiliza o tamanho e o tipo de soutien errados. Não sejas mais uma. Evita problemas lombares e procura o máximo conforto com um soutien de desporto que te mantém protegida durante a corrida. Utiliza o serviço online Nike Pro Bra 360 Fit para encontrares o soutien de desporto que mais se adequa a ti.