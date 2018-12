PARABÉNS. CONSEGUISTE! Concluíste o percurso "Aos vossos postos, preparar, partida". Talvez não acredites, mas já eras um corredor desde o início. Agora apenas conseguiste prová-lo a ti mesmo. ÉS UM CORREDOR Aprendeste mais sobre distribuição de quilómetros. Aprendeste mais sobre dias de recuperação. Aprendeste mais sobre treinos multidisciplinares. Correste uma longa distância. Correste de forma inteligente. Correste RÁPIDO. Provaste que estás apto para enfrentar novos desafios. Provaste que és capaz de fazer todos os treinos das elites. Provaste que já tinhas todas estas capacidades antes. O mundo de running está aos teus pés. E AGORA, O QUE SE SEGUE? Agora tens de continuar a correr. Estás no início do capítulo de uma eterna história de corrida. Há uma frase que temos por hábito utilizar e que consideramos que se adequa a todos os percursos de corrida... NÃO EXISTEM METAS Correr é uma aventura. E pode levar-te a sítios que nunca antes tinhas imaginado. Queres ir mais rápido ou mais longe? Queres participar numa corrida? Ou fazer parte de um run club? Estamos aqui para te ajudar.



Consulta as novidades do NRC. Temos tudo aquilo de que necessitas para correres atrás do teu próximo objetivo.