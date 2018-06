OS MITOS DA CORRIDA DESCONSTRUÍDOS

Deves ter ouvido algumas coisas estranhas sobre corrida.

Deixa-nos separar o que é ficção do que é realidade.



OS VERDADEIROS CORREDORES UTILIZAM APENAS CALÇÕES CURTOS Menos centímetros são sinónimo de menos distrações, mas não precisas de usar uma camisola sem mangas e uns calções de corrida para seres considerado um verdadeiro corredor. Consulta a Nike.com para ver os vários estilos disponíveis. TENS DE FAZER UM AQUECIMENTO SEMPRE QUE PARARES NUM SEMÁFORO Os cruzamentos também são para treinar, não concordas? Algumas pessoas preferem estar em constante movimento, trata-se de uma preferência pessoal. No entanto, não há problema em descansar a meio da corrida. Os teus resultados não precisam de sair afetados com isso: a aplicação Nike+ Running para quando parares, por isso, não te apresses a colocar a aplicação em pausa. A CORRIDA CAUSA TRANSTORNOS INTESTINAIS Na verdade, tudo pode acontecer. Tenta estar sempre preparado. Se estás a pensar em fazer uma Corrida longa, planeia o teu percurso de forma a passares por algumas casas de banho públicas. Se optares pelos trilhos, não tenhas medo de te fundir com a natureza. OS QUILÓMETROS SÃO O MAIS IMPORTANTE Não percorras os quilómetros apenas para atingir um número elevado de quilómetros. O número de quilómetros não reflete a qualidade do treino, a verdadeira avaliação de uma corrida está na forma como te sentiste e no teu esforço. DEVES INGERIR HIDRATOS DE CARBONO ANTES DA CORRIDA Ingerir um número de calorias suficiente (e ter uma boa noite de sono) é essencial antes de começares a correr, mas não precisas de exagerar no número de calorias que ingeres, a não ser que vás percorrer a distância de uma maratona ou um percurso mais longo. Demasiados hidratos de carbono podem efetivamente abrandar o teu ritmo numa corrida mais curta. OS CORREDORES SÃO SOLITÁRIOS É certo que correr é uma excelente forma de fugir da azáfama do quotidiano. Mas ainda assim é um desporto social. Participa num run club ou numa corrida e verifica por ti mesmo o quão dinâmicas e acolhedoras são estas comunidades de corrida. OS CORREDORES SÃO PESSOAS ESTRANHAS COM UM VOCABULÁRIO PRÓPRIO (E PORQUE GOSTAM TANTO DE ACENAR?) Tal como qualquer outro desporto, a corrida possui alguns termos técnicos. Consulta a seção do nosso guia de Linguagem de corredor para te ajudar a compreendê-los. Os corredores têm tendência para se deixarem entusiasmar por coisas que a maioria das pessoas não compreende (“Fiz uma corrida com uma amplitude de cinco passadas e uma corrida cronometrada. Uau!”). Mas são pessoas com boas intenções. Os corredores simplesmente adoram correr, é a sua subcultura. CORRER É ABORRECIDO Isso nem sequer deve ser considerado um mito. É simplesmente uma desculpa. Consulta no feed a nossa lista totalmente imparcial de razões pelas quais correr é fantástico. SE ME ESTOU A DIVERTIR ENQUANTO CORRO, NÃO POSSO SER UM VERDADEIRO CORREDOR Este deve ser o equívoco mais infeliz de todos. Há demasiadas pessoas que pensam que a corrida tem de ser uma tortura e que os verdadeiros corredores são um tipo de pessoa específico que inexplicavelmente aprecia sentir dor. Mas é suposto ser divertido! Se começares a correr de forma inteligente, desenvolveres uma rotina e fizeres alguns amigos, vais encontrar o teu caminho e começar a ver progressos. Vais apaixonar-te.