LINGUAGEM DE CORREDOR Os termos de corrida a saber. 1 – CORRIDA DE VELOCIDADE Uma corrida de velocidade é a expressão utilizada para quando corres rapidamente durante vários períodos curtos. Estas corridas intervaladas podem ter a mesma duração e ritmo, com a mesma quantidade de tempo de recuperação, ou podem envolver várias distâncias, ritmos e períodos de recuperação. A melhor forma de melhorares o teu ritmo mais rápido é praticares estas corridas intervaladas. Idealmente, este tipo de treino é efetuado numa pista mas pode ser realizado em praticamente qualquer lugar. Podes optar por utilizar os quarteirões, os semáforos ou mesmo as árvores como marcadores de intervalos. 2 – CORRIDA DE RESISTÊNCIA Uma corrida de resistência é uma corrida de distância longa a um ritmo confortável. Trata-se de uma parte essencial do teu treino que ajuda o teu corpo e a tua mente a adaptarem-se a distâncias maiores. Esta corrida deve ser uma corrida de progressão (ver definição de corrida de progressão). 3 – CORRIDA DE RECUPERAÇÃO As corridas de recuperação são corridas que começam a um ritmo mais lento e terminam a um ritmo mais rápido. Melhoram a resistência e permitem ao corpo adaptar-se ao stress da corrida. Sempre que não estiveres a treinar a velocidade ou a força, deves procurar fazer uma corrida progressiva. 4 – CORRIDA DE PROGRESSÃO As corridas de progressão são corridas que fazes nos dias em que não tens treinos exigentes. Não devem ser exigentes mas devem ser progressivas (ver definição de corrida progressiva). As corridas de recuperação são tão importantes como os treinos exigentes. 5 – FARTLEK O termo sueco para "jogo de velocidades", as Fartlek trabalham a velocidade e a força, alternando distâncias e ritmos durante uma corrida contínua. Um exemplo de uma estrutura de treino Fartlek pode ser um minuto de corrida suave seguido de um minuto de corrida intensa, com repetições durante um determinado número de minutos, quilómetros ou alternando a cada quarteirão. 6 – RITMO CRONOMETRADO Este é o ritmo que ensina o teu corpo a estar confortável mesmo estando desconfortável através de um ritmo rápido e estável durante uma distância específica. 7 – CORRIDAS CURTAS Estas corridas são esforços rápidos e muito curtos que desenvolvem a tua velocidade geral sem serem esgotantes. Não são sprints ao máximo mas corridas rápidas e descontraídas. Desfruta de uma recuperação significativa entre cada passada. Começa com duas ou três após a tua corrida e vai fazendo cada vez mais. 8 – PRONAÇÃO EXCESSIVA Isto ocorre quando o calcanhar toca no chão e o pé se apoia excessivamente no seu lado interior, usando o dedo grande para ganhar impulso. 9 – RECORDE PESSOAL OU MARCA PESSOAL Um recorde pessoal ou uma marca pessoal – o melhor tempo de uma pessoa numa distância determinada. 10 – RITMO Quando os corredores falam sobre ritmo, referem-se à quantidade de tempo necessário para correr um quilómetro. Por isso, um ritmo de 10 minutos torna-se numa corrida a um ritmo de 10 minutos por quilómetro.