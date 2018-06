Neste momento, já experimentaste a corrida rápida. A próxima corrida vai levar-te um nível mais acima.

Aqui estão algumas dicas que te vão ajudar a encontrar a tua velocidade ainda mais depressa. ENCONTRA O TEU RITMO Tens "mudanças" diferentes quando corres. Durante trabalho de velocidade, deves esforçar-te até

um ponto em que te sintas ligeiramente desconfortável. Nas outras corridas deves ser capaz de falar

(e de respirar!) durante a maior parte do tempo. Ter o ritmo correto é um desafio, mas sempre suportável. TERMINA COM MAIS VELOCIDADE DO QUE COMEÇASTE Pratica corridas com parciais negativos, isto é, correr a segunda metade da corrida mais depressa

que a primeira. Poderás demorar algum tempo até conheceres o teu corpo suficientemente

para fazeres isto bem, mas nada sabe melhor do que voar no final da tua corrida. DOMINA A TUA PRÓPRIA VELOCIDADE Não te compares com outros. O objetivo de cada corrida é seres melhor no final

do que eras quando começaste. Concentra-te no que precisas de fazer para seres

uma melhor versão de elite de ti mesmo e vais encontrar a tua própria velocidade. PREPARA-TE PARA A TUA PRÓXIMA CORRIDA DE VELOCIDADE Pensa no teu ídolo das pistas e de campo. Imagina que és essa pessoa. Imagina agora que

és essa pessoa que está a disputar uma corrida. Nos Jogos Olímpicos. O que ela sente no

maior palco do mundo é o que tu vais sentir durante a corrida de velocidade. A única

diferença entre ti e o teu corredor favorito é a hora no relógio. São os dois de elite.