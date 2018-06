Vamos esclarecer algumas dessas perguntas frequentes que possas ter enquanto estrela em ascensão da corrida. A CORRIDA É PREJUDICIAL PARA OS JOELHOS? Embora qualquer esforço atlético envolva potenciais riscos, um plano de corrida adequado que inclua recuperação deve ajudar a manteres-te forte. Consulta um médico antes de começares a tua aventura das corridas.

DEVO FAZER ALONGAMENTOS ANTES DE CORRER? Os alongamentos estáticos tradicionais não são bons para os músculos ainda frios. Deixa os alongamentos para após o aquecimento. Os alongamentos das ancas, dos quadríceps e dos isquiotibiais, bem como os movimentos mais dinâmicos, como puxar os joelhos ao tronco e skipping alto e baixo, são uma ótima forma para preparares o corpo para a corrida.

CORRER SIGNIFICA QUE POSSO COMER O QUE QUISER? Não, correr não significa que podes ter total liberdade na tua comida de plástico preferida. Os alimentos são combustíveis, portanto uma dieta nutritiva ajudar-te a correr melhor. Mas lembra-te, o equilíbrio é a chave. Por isso, se quiseres um bolo, mima-te!

QUAL É A MELHOR FORMA DE TRANSPORTAR A ÁGUA E O TELEMÓVEL ENQUANTO CORRO? Consulta calções com bolsos funcionais, braçadeiras para smartphones e cintos para garrafas de água leves para transportar os consumíveis que precisas. QUAL É A DIFERENÇA ENTRE CORRER NUMA PASSADEIRA E CORRER NO EXTERIOR? A passadeira puxa o chão debaixo dos teus pés e elimina a resistência ao vento. É ideal para os dias em que não suportas lutar contra as condições meteorológicas ou quando queres diminuir o impacto, uma vez que a maior parte das passadeiras são almofadadas. O QUE SE PASSA COM… Podes ter começado a reparar em algumas das particularidades que apenas os atletas reparam. Vamos abordar o mundo estranho e maravilhoso da corrida. AS PESSOAS QUE CORREM EM GRUPOS? Talvez essas pessoas passavam despercebidas antes, mas agora começas a reparar nesses amantes de corrida matinais. Podem variar muito em tamanho, faixa etária, nível e intensidade de experiência, mas todos os amantes de corrida têm uma coisa em comum: comunidade. Vem correr connosco num local físico NRC perto de ti. AQUELAS BOLSAS DE CINTURA ELABORADAS? Alguns atletas que fazem treinos de distâncias muito longas usam bolsas de hidratação para guardar snacks e bebidas. Não precisas de todos estes consumíveis, mas a hidratação é importante para todos os atletas. Nem sempre precisas de levar água para corridas rápidas e curtas, mas considera levar água numa corrida longa. Sempre que possível, planeia a tua corrida para que passes por uma fonte de água ou leva dinheiro para poderes comprar uma bebida enquanto corres. ESTA DOR ESTRANHA NAS MINHAS CANELAS? Os atletas chamam-lhe fraturas tibiais. As fraturas tibiais não têm graça e aparecem quando aumentas a velocidade e a intensidade do treino muito depressa. Uma forma de evitá-las em primeiro lugar consiste em aumentar progressivamente o teu treino. Uma boa regra: em corridas mais longas, não corras mais de 10% do que correste anteriormente. ESTA DOR NA REGIÃO LOMBAR? Estas são as mais comuns, especialmente nos principiantes, porque o corpo não é utilizado para os movimentos que a corrida implica. Se tiveres uma cãibra na região lombar, respira fundo e expira deitando todo o ar para fora do abdómen em cada respiração. O mesmo movimento que causa a dor na região lombar pode contribuir também para problemas no estômago. Sentimos a tua dor. Literalmente. Mas não te preocupes. Todos nós já passamos pelo mesmo. Ao longo do tempo, vais aprender a modificar os teus hábitos alimentares antes de correr para evitar estes problemas. AS PESSOAS QUE CORREM COM UMA PASSADA NATURAL? Claro, é agradável fazer uma corrida ligeira com relva suave e sujidade por baixo do pé. Mas, independentemente do que possas ter ouvido, não precisas de reconstruir o teu ritmo e comprar umas sapatilhas sem calcanhar para correr "da forma correta." A forma correta é a tua forma.