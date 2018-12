NRC, CARTA DO TREINADOR O objetivo do guia "Aos vossos postos, preparar, partida" é ajudar-te a correr melhor apresentando-te ao nosso mundo de running.



Sabes que já és um corredor, certo? Não há dúvidas. A única pergunta é se estás ou não a praticar corrida. Depois disto, vais estar.



Reunimos tudo aquilo que consideramos necessário para que possas começar a tua aventura de corrida.



À medida que vais avançando pelo guia "Aos vossos postos, preparar, partida", vais aprender as informações básicas, ganhar confiança, receber motivação através de 10 exercícios divertidos e, no final, descobrir o que faz com que a corrida seja tão especial para milhões de atletas em todo o mundo. Depois de chegares ao fim desta viagem, estarás preparado para partir na tua própria aventura de corrida. Mas não te preocupes: nunca vais correr sozinho. O Nike+ Run Club está aqui para fornecer todo o apoio de que necessitas para continuar.



Não vai ser sempre fácil. Em muitos dias não vais querer calçar as sapatilhas. Mas haverá outros dias em que pareces voar durante a corrida. Desfruta destes dois tipos de dias, porque ambos farão de ti um atleta mais forte.



Conhecerás diferentes formas de corrida. Terás de fazer corridas de recuperação, corridas Fartlek, corridas intervaladas e corridas cronometradas. (Saberás mesmo o que significam!)



Parece intenso, certo? Não é. É apenas corrida. E estamos destinados a correr, quer acredites ou não!



Por isso, diverte-te. Lembra-te: vamos estar aqui para te orientar, guiar e inspirar em todas as etapas.



Acreditamos em ti.

Cumprimentos,



Chris Bennett, Treinador principal da Nike+ Global