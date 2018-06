RAZÕES PELAS QUAIS CORRER É FANTÁSTICO

Os benefícios para a saúde são muito importantes, mas existem muitas mais razões que tornam a corrida na maneira mais divertida de desfrutares do teu tempo livre. Eis algumas dessas razões. NÃO EXISTEM CUSTOS DE ADESÃO Sem mensalidades! Não necessitas de uma inscrição sofisticada no ginásio. É só apertares os atacadores e sair. Nada mais do que isso. E agradece o facto de não teres de ser interrompido durante a tua corrida por alguém a emitir grunhidos por causa dos agachamentos em equipamento de spandex. PODES CORRER EM QUALQUER LADO Aperta os teus atacadores e terás o mundo a teus pés. Seja na pista da tua escola local, num parque, numa passadeira ou até mesmo durante as férias, faz a tua corrida em qualquer lado. FAZ DAS CORRIDAS "O TEMPO QUE DEDICAS A TI PRÓPRIO" Passas demasiado tempo em viagens? Passas demasiado tempo em ambientes fechados? Estás a estudar para os exames finais? A corrida é a melhor forma de relaxar, apanhar ar puro, desfrutar da natureza e encontrar o teu estado Zen. Quer estejas a acompanhar o teu podcast favorito, a ouvir um novo álbum ou a desfrutar de alguma paz e sossego, a corrida pode ser o teu escape. Basta calçares as sapatilhas e deixares as pressões do dia desvanecerem. FAZ-TE SENTIR UM SUPER-HERÓI Nada te faz sentir mais capaz de conquistar o mundo do que quando sais para uma corrida, especialmente nas primeiras horas da manhã ou nas últimas horas da noite. Será como enfrentar os dois vilões conhecidos por Letargia e Preguiça e as pessoas à tua volta não vão deixar de reparar. A tua lenda cresce a cada passada. PODES REGISTAR O TEU PROGRESSO O progresso é viciante, um dos motivos pelos quais muitos corredores registam as suas corridas. Com a aplicação Nike+ Running, podes registar o teu progresso e comparar a forma como os diferentes treinos te fazem sentir. Utiliza a aplicação sempre que fores correr para registar a tua velocidade, distância e estado de espírito enquanto corres. Podes inclusive partilhar as tuas selfies durante a corrida. PODES CONHECER PESSOAS NOVAS... ... e desfrutar de ótimos momentos com os amigos de quatro patas. A corrida é uma excelente forma de fazeres novos amigos com quem partilhas um objetivo comum ou de inspirares o teu grupo de amigos atual a construir um objetivo em conjunto. Lembra-te de que podes encontrar amigos para estabeleceres uma ligação através da aplicação Nike+ Running. É também uma ótima forma de proporcionares ao teu cão momentos de exercício, divertimento e sol, bem como um tratamento diferente. PODES GABAR-TE UM POUCO É difícil bater a sensação de estabelecer um objetivo, atingi-lo e contar depois aos teus amigos. Faz-te ouvir através da aplicação Nike+ Running. Mesmo que não faças parte de um grupo de corrida físico, os teus amigos podem motivar-te através do Facebook e espreitar as tuas fotografias pós-corrida no Twitter e no Instagram. PODES FAZER DISTO UMA FORMA DIVERTIDA DE SER SAUDÁVEL "Correr apenas duas ou três vezes por semana vai ajudar-te a sentires-te melhor do que nunca. Sabes o que é ainda melhor do que uma corrida saudável e divertida? Uma corrida divertida com dança. Faz do teu treino uma montagem de treino épica com a lista de reprodução do Spotify "Aos vossos lugares, prontos, partida". Eleva a tua frequência cardíaca para um ritmo totalmente novo. Estás pronto para fazer a magia acontecer? Vamos mover-nos de acordo com o ritmo."