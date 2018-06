Geralmente, quando vais a uma loja de running comprar umas sapatilhas, pedem-te primeiro que subas para a passadeira e fazem uma rápida análise da tua marcha para observar o movimento dos teus pés enquanto corres. Inclinam apenas ligeiramente para dentro (neutro)? Inclinam para dentro mais do que o normal (sobrepronação)? Ou inclinam para fora (supinação)? E qual o aspeto do arco dos teus pés? São planos, altos, rígidos e/ou flexíveis? Depois, o assistente da loja utiliza essas informações para te "prescrever" umas sapatilhas de running que te podem ajudar a "corrigir" os teus problemas de pronação.

"A pronação é um movimento natural que ajuda a distribuir a força do impacto na tua passada e, se tiveres uma pronação normal [ou tiveres uma marcha neutra], o teu sistema de carga atua como uma banda elástica: possui um efeito elástico e aumenta a eficiência", afirma o membro do Nike Performance Council Lance Walker, MS, PT e diretor de desempenho global na Michael Johnson Performance (MJP).

A teoria que estava na base da análise original da marcha no teste realizado em loja era de que ou és sobrepronador (muitos corredores enquadram-se nesta categoria) ou supinador. Assim, a utilização das sapatilhas certas poderia ajudar a orientar os teus pés para um padrão mais neutro, alinhando melhor os teus pés com o resto do teu corpo à medida que corres e reduzindo o risco de lesões no processo. O problema desta abordagem é que as sapatilhas não alteram automaticamente os teus padrões de pronação (muitas vezes são também necessários exercícios de fortalecimento dos pés e de mobilidade). Como tal, utilizar apenas estas informações para determinar o estilo pode nem sempre garantir resultados precisos. Além do mais, cada corredor tem o seu próprio estilo de passada.

"A melhor forma de te manteres saudável enquanto corredor é escolher umas sapatilhas confortáveis, não umas especificamente prescritas e que se revelam desconfortáveis", afirma Walker. "É isto que a ciência defende atualmente. Se deixamos de lado o aspeto subjetivo (o que te faz sentir melhor), podem surgir ainda mais problemas". Por outras palavras, deves optar pelas tuas preferências e não pelo que te é prescrito. Sempre.

"De facto, seria excelente se um analista especializado pudesse analisar toda a biomecânica do teu corpo através de toda a cadeia cinética enquanto corres a diferentes velocidades com diferentes sapatilhas e este te pudesse dizer quais as sapatilhas (confortáveis) que te permitem correr sempre da forma mais eficiente", acrescenta Walker. Mas olhar apenas para o arco dos teus pés e/ou para os padrões de pronação não explica tudo.

Atualmente sabemos que olhar apenas para uma peça de um grande puzzle e, com base nisso, prescrever uma solução não é uma ciência exata. Ao escolher umas sapatilhas com amortecimento adicional em detrimento da estabilidade ou da flexibilidade, existem muitas variáveis a considerar: se os teus pés são flexíveis ou rígidos, se vais correr 15 quilómetros por semana ou 100 quilómetros por semana, se tens ou não tendência para lesões, etc., sendo que estas informações variam de pessoa para pessoa. Uma boa opção será experimentares primeiro um modelo que te pareça proporcionar um bom ajuste e que melhor se adequa a ti (com base nas tuas preferências pessoais), ver os resultados e depois agires com base nessa experiência.