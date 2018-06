A VIAGEM DA OTIMIZAÇÃO PARA O DIA DA CORRIDA – DA SELEÇÃO ATÉ AGORA

Antes de a equipa poder trabalhar com os atletas para aperfeiçoar os seus treinos e condicionamento, precisávamos de compreender as respetivas agendas de treino atuais. Para isso, a nossa equipa de investigadores reuniu com os atletas e com os seus treinadores na sede da Nike World em Beaverton, Oregon. Neste primeiro encontro da equipa, a equipa de investigadores forneceu a cada atleta um relógio com GPS e um monitor de frequência cardíaca para poderem começar a monitorizar a carga de treino de cada atleta. Além disso, cada atleta foi ligado a um software interno da Nike de análise da previsão do desempenho. Isto ajudou a interpretar os conhecimentos individuais obtidos de cada atleta, bem como a prever desempenhos de corrida futuros.

Em seguida, o grupo científico reuniu com o grupo de produtos e visitaram os centros de treino dos atletas nos seus respetivos países, Quénia, Etiópia e Espanha. Testaram e integraram os conhecimentos obtidos no projeto Nike Breaking2, recolheram novos dados e observaram em primeira-mão os atletas nos seus regimes de treinos diários e estilos de vida, procurando continuamente novas possibilidades de prestar apoio.

No primeiro encontro da equipa, a equipa de investigadores introduziu estratégias de hidratação e de nutrição, que foram ajustadas regularmente, mês após mês. Foram também monitorizadas as temperaturas corporais e as taxas de transpiração. Centraram-se também todas as atenções nos detalhes para as revolucionárias sapatilhas Nike Zoom Vaporfly Elite que serão utilizadas no dia da corrida.



E quanto mais nos aproximamos da tentativa, mais importante se torna a temperatura para a nossa equipa.